この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「海外移住チャンネル」が「知らなきゃ損！WISE口座開設から送金まで完全ガイド #wise」と題した動画を公開した。動画では、海外移住や留学などで必要となる海外送金の際、銀行の窓口に比べて手数料を劇的に節約できる「WISE（ワイズ）」の活用法と、口座開設から送金までの具体的な手順を詳細に解説している。



動画冒頭では、日本の大手銀行から海外へ1万円を送金する場合、送金手数料だけで7000円近くかかるケースがあると指摘。一方、WISEを利用すれば230円程度で済み、「圧倒的に安い送金手数料」や「為替レートが良い」といったメリットがあると紹介した。



続いて、WISEの口座開設と送金方法を具体的に解説。アカウント作成は、メールアドレスの登録やSNS連携を利用して数分で完了する。実際の送金手続きでは、送金金額を入力するだけで手数料や適用される為替レートが事前に明瞭に表示される。本人確認書類としては、日本在住者の場合、マイナンバーカードなどが必要となる。提出の際は、スマートフォンのカメラを使用し、発行された4桁の認証コードを手書きした紙と身分証、自身の顔を一緒に撮影してアップロードするという独自のセキュリティプロセスが実演された。



また、動画終盤ではWISEの手数料が格安であるカラクリにも言及。通常の国際送金で発生する高額な仲介手数料が、WISEでは国内送金の仕組みを利用することで不要になるため、低コストでの送金が実現しているという。



送金前の手数料確認から入金手続きまで、すべてスマートフォン上で完結する利便性の高さも大きな特徴だ。無駄なコストや手間を大幅に削減できるWISEのシステムは、これから海外生活を控えている人や、海外への定期的な送金が必要な人にとって、心強い味方となるだろう。