ULA（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）は日本時間2026年4月28日に「Atlas V（アトラスV）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの衛星は無事に軌道に投入されたことを、ULAとAmazonが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Atlas V 551（Amazon Leo / LA-06）

・ロケット：Atlas V 551

・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月28日9時53分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-41（アメリカ）

・ペイロード：Amazon Leo（アマゾンレオ）の通信衛星（29機）

Amazon Leoは、Amazonが展開する衛星インターネット通信サービスと、その衛星コンステレーションの名称です。以前は「Project Kuiper（プロジェクト・カイパー）」というコードネームで呼ばれていました。

今回のミッション「LA-06（Leo Atlas 6）」は、Atlas Vによる6回目のAmazon Leo衛星打ち上げです。Amazon Leoの打ち上げとしては、SpaceXのFalcon 9やArianespaceのAriane 6による打ち上げを含めて通算10回目となり、軌道に投入された衛星の累計は270機に達しました。Amazon Leoの衛星コンステレーションは、3200機以上で構成される計画です。

Atlas Vについて

Atlas Vは、ULAが長年にわたり運用してきたアメリカの大型ロケットです。今回使用された「551」形態は、1段目の側面に固体ロケットブースター5基を装備し、直径5.4mのペイロードフェアリングを搭載する構成で、低軌道への打ち上げ能力は約18,850kgです。1段目にはRD-180エンジン1基、上段のセントール（Centaur）にはRL10C-1-1エンジン1基を搭載しています。

ULAはAtlas Vの後継として「Vulcan（ヴァルカン）」ロケットの運用を進めており、Atlas Vの残り打ち上げは今回を含め9回とされています。AmazonはULAとの間でAtlas V 8機、Vulcan 38機の打ち上げ契約を結んでおり、今回はAtlas Vによる5回目のAmazon Leo打ち上げとなりました。

関連画像・映像

【▲ アトラスVロケットの打ち上げの様子（Credit: ULA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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