本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、メジャー単独トップとなる12号逆転3ランを放ち、チームの8-7の勝利に貢献した。米記者は2年53億円の契約を「正解」とした。

村上が3試合ぶりの一発を叩き込んだ。7回の第4打席。無死二、三塁から右越えへ運んだ。値千金の逆転3ランだ。

アルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を上回ってメジャー単独トップに立つ12号。飛距離382フィート（約116メートル）、角度48度というムーンショットだった。

この試合前、米専門局「MLBネットワーク」公式Xは、ジョン・ヘイマン記者が村上について語る動画を公開した。

同記者は「今はまさに『限界』を突き抜けている最中だと思います」とコメント。「彼は今、ホワイトソックスのマーケティング面でも中心人物です。先日シカゴに行きましたが、街中の至る所にムネの姿がありました。ホワイトソックスの試合を観に来るファンにとって、彼こそが最大のお目当てと言えるでしょう」と続けた。

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。「2年3400万ドルという契約について『安すぎる、ひどい契約だ』と言う人も多かったですが、私はむしろ2年契約で正解だったと思っています」とした同記者は、その理由を次のように説明した。

「なぜなら、来シーズンが終われば彼は再びフリーエージェントになれますし、まだ26歳という若さです。次はさらに大きな契約を勝ち取ることになるでしょう」

村上は29試合で12本塁打。シーズン67発ペースとしている。



（THE ANSWER編集部）