昨季中学日本一の立役者…飛び級15歳DF竹内悠三(名古屋U-18)は常連組としてU17アジア杯へ「一つ上の代表で結果を残さないと上には行けない」

昨季中学日本一の立役者…飛び級15歳DF竹内悠三(名古屋U-18)は常連組としてU17アジア杯へ「一つ上の代表で結果を残さないと上には行けない」