スペイン1部レアル・ソシエダがアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、通算4度目の国王杯優勝を果たした。

日本代表MF久保建英はキャリア初のタイトルを獲得となり、優勝パレードでは歓喜のダンスを披露した。

試合はソシエダは試合開始1分足らずで先制する展開からお互いに得点の奪い合いに。2-2で延長戦へと突入したが、決着はつかずにPK戦にもつれ込んだ。後半43分から途中出場していた久保に出番は回らなかったが、4人が成功したソシエダが4-3で激闘を制し、2019-20シーズン以来通算4度目の戴冠を成し遂げた。久保にとってはキャリア初のタイトル獲得になった。

クラブ公式Xでは優勝パレードでなぜかブラジル国旗を揺らしながらノリノリでダンスする久保の動画が公開された。初タイトル獲得に高揚する久保の姿を見届けたファンからは「最高」「めちゃくちゃテンション上がる」「元気そうで何より」「日本人の仮面を被ったラテン系」「謎ダンス」など、多くのコメントが寄せられ、優勝を喜んだ姿が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）