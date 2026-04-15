新商業施設「自由が丘 ミューズ スクエア」2026年9月開業へ モンブラン名店など全59店舗
【女子旅プレス＝2026/04/15】東京・自由が丘に全59店舗が出店する新商業施設「自由が丘 ミューズ スクエア（JIYUGAOKA MUSE SQUARE）」が誕生。2026年9月の開業を予定している。
【写真】「自由が丘 ミューズ スクエア」外観完成イメージ
同施設は、地上15階・地下3階建ての複合施設で、地下1階から地上5階までが商業ゾーンとなる。洗練された高感度“FINE QUALITY LIFE”をテーマに、商業施設初出店や新業態、エリア初登場のブランド、さらに自由が丘で長く愛されてきた老舗の名店など、バラエティ豊かな全59店舗が一堂に集結する。
京都・祇園の和菓子店「ににぎ」の新業態や、エリア初進出のレディスブランド「MAQWEL（マクウェル）」、商業施設初出店で関東最大の広さを誇る家具・インテリアの「Re:CENO」など、ここでしか体験できない注目店舗が多数オープンする。さらに、アンカーテナントとしてプレミアムスーパーマーケット「明治屋 自由が丘ストアー」や、「SHARE LOUNGE 自由が丘（仮称） ／STARBUCKS（仮称）」も出店する。
“スイーツの街”にふさわしく、カフェを併設したスイーツ店も充実している。横浜元町の人気パティスリー「パティスリー パブロフ」ではアフタヌーンティーを、ベルギー王室御用達の「ピエール マルコリーニ」では出来たてのアイス、パフェやワッフルを堪能できる。また、自家製パンと自家焙煎コーヒーを提供するベーカリーカフェ「Bread＆Coffee IKEDAYAMA」や、植物と食が融合したカフェ・インテリア店「NODERIUM／SOHOLM CAFE」など、日常に豊かさをプラスしてくれるような店舗が揃う。
さらに、自由が丘で愛されてきた洋菓子店「自由が丘 モンブラン」が新店舗としてリニューアルオープン。サロンでは前店舗で好評を博した、出来たてで味わうデセールが、装いも新たに進化して復活を遂げる。加えて、ドイツ製の最新エスプレッソ・コーヒーマシンを導入し、本格的なコーヒー体験も新たにスタートする。
施設5階には、新たな教育・子育て拠点「こどもでぱーと 自由が丘」が誕生。伸芽会の保育・幼児教育・民間学童を中心に、小児科、探究・料理教室、こども専門美容院、そろばん教室などの機能がワンフロアに集約されている。コンシェルジュやベビー休憩室も完備しており、ファミリー層にとって心強いスポットとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都目黒区自由が丘一丁目29番1号
アクセス：東急東横線・大井町線「自由が丘駅」駅前
【Not Sponsored 記事】
【写真】「自由が丘 ミューズ スクエア」外観完成イメージ
◆自由が丘駅前の新たなランドマーク
同施設は、地上15階・地下3階建ての複合施設で、地下1階から地上5階までが商業ゾーンとなる。洗練された高感度“FINE QUALITY LIFE”をテーマに、商業施設初出店や新業態、エリア初登場のブランド、さらに自由が丘で長く愛されてきた老舗の名店など、バラエティ豊かな全59店舗が一堂に集結する。
◆新業態やエリア初出店が続々登場
京都・祇園の和菓子店「ににぎ」の新業態や、エリア初進出のレディスブランド「MAQWEL（マクウェル）」、商業施設初出店で関東最大の広さを誇る家具・インテリアの「Re:CENO」など、ここでしか体験できない注目店舗が多数オープンする。さらに、アンカーテナントとしてプレミアムスーパーマーケット「明治屋 自由が丘ストアー」や、「SHARE LOUNGE 自由が丘（仮称） ／STARBUCKS（仮称）」も出店する。
◆カフェ併設のスイーツ＆歴史ある名店も
“スイーツの街”にふさわしく、カフェを併設したスイーツ店も充実している。横浜元町の人気パティスリー「パティスリー パブロフ」ではアフタヌーンティーを、ベルギー王室御用達の「ピエール マルコリーニ」では出来たてのアイス、パフェやワッフルを堪能できる。また、自家製パンと自家焙煎コーヒーを提供するベーカリーカフェ「Bread＆Coffee IKEDAYAMA」や、植物と食が融合したカフェ・インテリア店「NODERIUM／SOHOLM CAFE」など、日常に豊かさをプラスしてくれるような店舗が揃う。
◆子育て世代を応援する「こどもでぱーと 自由が丘」
施設5階には、新たな教育・子育て拠点「こどもでぱーと 自由が丘」が誕生。伸芽会の保育・幼児教育・民間学童を中心に、小児科、探究・料理教室、こども専門美容院、そろばん教室などの機能がワンフロアに集約されている。コンシェルジュやベビー休憩室も完備しており、ファミリー層にとって心強いスポットとなる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■自由が丘 ミューズ スクエア（JIYUGAOKA MUSE SQUARE）
住所：東京都目黒区自由が丘一丁目29番1号
アクセス：東急東横線・大井町線「自由が丘駅」駅前
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