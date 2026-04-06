最先端AIでかしこく掃除をおまかせ！家中をすみずみまで自動でキレイにする【アイロボット】ルンバ Combo 505 PlusがAmazonで好評販売中！
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自動でここまでキレイに！最先端AIで効率よく掃除する【アイロボット】ルンバ Combo 505 PlusがAmazonでチェックできる！
より正確に素早く間取りを把握。壁際など隅々まで水拭き。どの部屋が最も汚れやすいのかを正確に把握し、清掃箇所を優先順位付けして、各エリアに適切な設定を自動で選択。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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70倍強力な吸引力、DualClean モップパッド with PerfectEdge、スマートスクラブ、ゴム製のシングルアクションブラシ、エッジクリーニングブラシが、パンくずからペットの足跡まで、あらゆる汚れを取り除く。
75日間のゴミの自動排出、4週間の拭き掃除とパッド洗浄、パッドの清潔維持、パッド温風乾燥で、毎日効果的な掃除を実現。
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高度なDualClean モップパッド with PerfectEdgeが壁際まで18%近づいており、スマートスクラブによる2倍の拭き掃除能力で頑固な汚れを除去。
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