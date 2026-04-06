次コレ食べたぁぁぁい！！【スタバ】コーヒーのお供に◎「新作フード」

【スターバックス】では、3月25日より春シーズンの新作ビバレッジ第2弾が販売開始に。それに伴い、春の「新作フード」にも新しい商品が仲間入りしています。レジ横のショーケースに新しく登場したフードは、どれもお気に入りのドリンクと一緒にオーダーしたくなるようなものばかり。そこで今回は、次に食べたい新作フードを紹介します。

また食べたくなるシンプルさ

モーニングや軽食でもおなじみの「クロックムッシュ」。もともとは、食パンにチーズとハムをサンドしたホットサンドですが、スタバではベシャメルソースを追加して、さらにリッチな仕上がりにアレンジしています。また、パンにはサンドイッチでおなじみのカンパーニュを使い、シンプルながらも素材にこだわったクロックムッシュを楽しめるのが特徴です。

ブレイクタイムを華やかに彩る

タルトの表面を彩る、真っ赤なストロベリー果肉が目を引く「ストロベリーカスタードタルト」。第2弾の新作フラぺと同じく、カスタード × ストロベリーの贅沢な組み合わせが魅力的なスイーツです。ストロベリー果肉の甘酸っぱさはありそうですが、カスタードクリームの甘みによって、まろやかな口当たりが楽しめるはず。

いつものドリンクに追加するだけで、何気ない時間が至福のひとときに変わる【スターバックス】の「新作フード」。次回立ち寄る際は、レジ横のショーケースをチェックして、今回紹介した新商品をぜひ味わってみて。

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※こちらの記事では@paopa0n様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる