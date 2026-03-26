勝利チームの校歌斉唱が終わったあと、バックネット裏からこんな声が飛んだ。

「なんであんなに遅い球、打てんのや！」

今や160キロ超のストレートが珍しくないメジャーリーグやWBC中継に慣れたファンにとって、130キロ前後の球速は「遅い」と映るのかもしれない。



高川学園戦で完投勝利した英明の冨岡琥希 photo by Ryuki Matsuhashi





【最速146キロのプロ注目右腕に勝利】

だが、大会５日目の第２試合に登場した英明（香川）の左腕エース・冨岡琥希（こうき／３年）が、その"遅さ"を武器に勝利を引き寄せた。

中国王者・高川学園（山口）との初戦。冨岡をリードし、完投勝利へ導いた捕手・高田斗稀（とうま／３年）はこう振り返る。

「高川学園はストレート狙いだと思ったので、緩急を使おうと。冨岡はスライダー、カーブ、チェンジアップがあるので、真っすぐが生きる配球ができたと思います。テンポもよく投げてくれました」

試合は、最速146キロのプロ注目右腕、高川学園のエース・木下瑛二（３年）との投手戦。だが４回、英明が相手のミスにつけ込んで３点を先制すると、５回にも加点し主導権を握った。

最終回には守備の乱れから２点差まで迫られたものの、冨岡が最後まで投げきった。高田がピンチの場面を振り返る。

「点差があったので、ランナーを気にしすぎず、落ち着いて投げようと話しました」

２回戦では、帝京長岡（新潟）を下した東北（宮城）と対戦する。

「今日は緩い球でカウントを取りましたが、相手によってリードは変わります。コントロールよく投げてくれれば、守備のテンポもよくなるはずです」

【英明の指揮官が挙げる"いい投手の条件"】

試合後、英明の香川純平監督は穏やかな表情で語った。

「いろいろ準備はしてきましたが、『迷ったら自分の感性でいけ』と高田には伝えていました。悪送球で流れを悪くした場面もありましたが、積極的にいった結果ですから。大会中は足を止めることなく、思いきってやってほしい」

９回144球、３失点で完投した冨岡について、香川監督はこう評価する。

「スピードがよく話題になりますが、ピッチャーの評価はそれだけじゃない。僕が評価するのは試合をつくれるかどうかです。そのためのメンタルも重要です。今日の冨岡はいろいろな球種でストライクを取れていたし、ほんとによかった。最後に追い上げられましたが、彼が打たれたわけでも、フォアボールを出したわけでもない。とにかく最後まで粘り強く投げてくれました。ただ、今日は......ですよ」

そう言って、笑顔を見せた。

香川監督が挙げる「いい投手の条件」はシンプルだ。

「コントロールと、複数の球種でストライクが取れること。あとは、メンタルですね。冨岡は大きな試合でも緊張しないし、いつもマイペース。だから130キロ台のストレートでも抑えられるんです」

一方の冨岡本人は、淡々と振り返った。

「初回から三振が取れて、いい感じで投げられました。終盤は自分らしいピッチングができたと思います。スライダーとチェンジアップは高い確率でストライクが取れる球ですし、冬はストレートの質を上げる練習をしてきたので、打者には真っすぐが走って見えたと思います」



佐野日大戦で好投した三重の上田晴優 photo by Ryuki Matsuhashi





【内野ゴロ17個の圧巻の投球】

同日の第３試合では、三重の左腕・上田晴優（せいゆう）も好投を見せた。最速133キロながら、変化球を低めに集め、８回2/3で内野ゴロ17個。理想的な「打たせて取る」投球で佐野日大（栃木）を無失点に抑えた。

「ブルペンからストレートがよかった。冬は内外角の投げ分けを重点的に練習してきました」

与四球はゼロ。

「とにかく低めに集めることだけを意識しました」

冷静に見えたマウンドの裏側で、本人は強い緊張を感じていたという。

「すごく緊張していました。でもアルプスを見て『みんなが味方だ』と思えた。初球にカーブを選んだのは、一番ストライクが取れる球だったからです」

決勝打を放ち、上田を支えた捕手・大西新史も「いい投手像」をこう語る。

「コントロールとキレ。やっぱり一番はコントロールです」

甲子園から速球派が去る一方で、130キロ台のストレートで打者を翻弄する左腕たちが、大会をより奥深いものにしている。