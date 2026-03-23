昨年夏はまだ幼さを残していた右腕が、大人の雰囲気を漂わせながら甲子園のマウンドに帰ってくる。高川学園（山口）のエース右腕・木下瑛二は、昨秋の中国大会から独自のルーティンを取り入れた。

マウンドに上がると、深く目を閉じ、大きく深呼吸をする。最上級生としての自覚。かつてひとり相撲で自滅した姿を微塵も感じさせない、凜とした立ち姿に確かな成長の跡がうかがえた。

「深呼吸をして、『自分はできる』と思って毎回マウンドへ立つようにしています。（２年夏の甲子園は）やはり子どもだったというか、幼かったと思います。野手にイライラしてしまったりすることも多く、エースになって周りを見る大切さがわかりました」



昨年夏に続き、２季連続甲子園出場を果たした高川学園・木下瑛二 photo by Katsuharu Uchida





【昨夏の甲子園で初回５失点KO】

全国の高校野球ファンにとって、「木下瑛二」という名はまだ馴染みが薄いかもしれない。だが、そのポテンシャルは間違いなく世代屈指だ。香川県高松市出身。小学6年時には阪神タイガースジュニアに選出されたエリートである。中学時代は硬式チームの高松庵治ヤングストーンズで名を馳せ、鳴り物入りで高川学園の門を叩いた。

178センチの体躯から投げ込む直球の最速は146キロを計測。カーブ、スライダー、チェンジアップの精度も高く、１年秋から背番号10ながら主戦格として活躍し、昨夏の山口大会では全5試合に先発。チームの4年ぶり甲子園出場に大きく貢献した。

将来の目標は「高卒でのプロ入り」。その言葉に違わぬ実力を持ちながら、昨夏の甲子園では精神面のもろさを露呈した。

日大三（西東京）との３回戦。木下は初回に５安打を浴び５点を失うなど、わずか2/3回で降板。大観衆の前で、自分の投球が通用しない焦りから制球を乱し、勝負を急いでは痛打を浴びる。野手を信じる余裕はなく、マウンドで孤立していた。

「感じたことのない変な感覚に陥って、心の中で"やばい"と思っていました」

１学年先輩の背番号1・松本連太郎と支え合って勝ち上がってきた夏。帽子に書いた「２枚看板」の文字を見る余裕すらなかった。

「松本（祐一郎）監督さんからは『まだまだ自覚がない』と言われました。それまで連太郎さんに支えてもらった部分が大きかったので、新チームからは自分がエースの自覚を持ってやっていかないといけないと思いました」

新チーム発足後、背番号１を背負ったが、「エースの自覚」は気負いへと変わる。昨秋の山口大会、準決勝の桜ヶ丘戦でタイブレークの延長10回表に味方が2点を援護してくれながら、3点を失い6対7で逆転サヨナラ負け。3位決定戦の山口鴻城戦では6回4失点と力尽き、まさかの4位に終わった。中国大会が山口開催ということもあり、ギリギリで出場権を得られたことが唯一の救いだった。

「（山口大会では）三振ばかりを狙った子どものような投球をしていました。まだエースらしくない部分がありました」

【42年ぶり選抜出場の立役者に】

中国大会前の10月23日には刺激を受ける出来事があった。高川学園OBの立石正広（創価大）が３球団競合の末、阪神にドラフト1位で入団。「自分もプロ野球選手になりたい」──。ドラフト上位でプロに行くためには何をすべきか。導き出した答えは「周囲への感謝」だった。

「野手に声をかけて、信じて打たせてとるというのが一番だと実感しました。周囲を冷静に見ることができるようになりました」

中国大会１回戦では、広島王者の広陵に対して打たせてとる投球に終始。終わってみれば８対２で完投勝利を飾り、強敵を退けた。準々決勝の鳥取城北戦は５回コールドで無失点完投。そして準決勝、勝てば２季連続甲子園出場に大きく近づく下関国際戦を迎えた。

松本監督も「本当によく我慢した」と唸るほどの変貌。再三走者を出しながらも、投げ急ぐことなく、要所を締める。それまでなら力でねじ伏せようとしていた場面でも、キレのある130キロ台後半の直球と変化球を低めに集めて凡打の山を築いた。

終わってみれば２対１で完投勝利。山口王者を３安打に封じ、前身の多々良学園時代以来、42年ぶり２度目の選抜出場を手中に収めた。

「新チーム結成からずっと選抜出場を目標にやってきて、この一戦が大切だと思っていました。走者を出しながらでしたけど、しっかり一つひとつ焦らないで投げることができました」

スタンドには強豪のサッカー部員が大挙して応援に駆けつけていた。かつては周囲が見えなくなるほどに自分の世界へと入り込んでいたが、その存在、その声援はマウンド上でしっかりと確認することができた。

「サッカー部を含めて応援に来てくださった方々に勝利をプレゼントしたいという思いで投げました」

かつて、マウンド上で野放図に振る舞っていた姿はもうない。ひと冬超えて、技術的な成長はもちろん、精神面でも大人になって聖地に戻る。

「全国にはまだまだ通用しないと思っています。しっかりと体をつくって、全国レベルを相手に自分の実力をぶつけられるようになっていきたいです」

甲子園のマウンドでも深く目を閉じ、大きく深呼吸をする。木下は周囲への感謝を胸に、昨夏のリベンジへと挑む。