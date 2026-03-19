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気楽で気ままなひとり旅が趣味の一匹狼タイプの東京PR兼ライターのY本です。みなさんどうもこんにちは。今や、巷に溢れる性格診断ですが、これがなかなか的をえた診断結果を出してくれるので、ついあれもこれもといろんな診断に手を出してしまいますよね…とか思っていた私が担当しているドラマ作品が3月20日(金・祝)に放送するスペシャルドラマ『TYPEなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』。この作品、性格診断好きな人はもちろんですが、私のようにＳＦやショートショートがお好きな方もかなり楽しめるハズなのでTVerのお気に入り登録しておいて損はないですマジで。

“人間の性格を36タイプに分類した“TYPE診断”が支配する社会”を舞台に “性格診断による就職活動”を描く診断系SFコメディードラマです。もし近い将来、性格診断によって学校の進路も適職も、恋人や友人さえも決めてしまうことになったら…そんな世界線の就活をコミカルに、そしてちょっぴりシニカルに描きます。

なんといっても注目なのは、主演の伊藤健太郎さんが、就活生・結城翔役と、４つのタイプ（協調・堅実・カリスマ・研究）に特化して成長した未来の結城の5役を１人で演じているところ！

『Ｒ-１グランプリ2024』ファイナリストで、作家としても異彩を放つどくさいスイッチ企画さんがドラマ初脚本を担当し、オリジナル作品として書き下ろしたストーリーも見逃せません。

そして、何もない真っ白な空間に5人の伊藤さんが現れ、近未来のAIを相手に就職面接…という不可思議な映像を紡ぎだすのは、『下山メシ』など数々の映画・ドラマ作品に加えて『おいしい家族』で小説家としても活躍するふくだももこ監督です。

今回は、診断系SFコメディ作品にちなんで、伊藤さん、どくさいスイッチ企画さん、ふくだ監督に、ご自身は何タイプなのか を直撃してまいりました。

どくさい 僕はバリバリの協調タイプです。脚本を書いていていちばん描きやすかったですし。

ふくだ ん？ 研究タイプではないんですか？

どくさい 見た目は研究タイプかもしれないですが…。

ふくだ 確かに協調タイプかも。どくさいさんの書いてくださったカリスマタイプのセリフが、協調タイプ的だなーって思うところもあって…相談しながらセリフをいじらせていただきました。

どくさい そうなんです。カリスマタイプのセリフは自分でもムリしている感がありましたね。

ふくだ 私がいちばんキャラに乗れたのはカリスマタイプだったかも。

伊藤 うん、監督は確かにカリスマっぽいですね。でも、それぞれのタイプって実際に演じてみると、自分の思っていた印象とちょっと違うかもって思うところもあったんです。どれが正解って話じゃないですけど、今作では、結城翔が4つのタイプに成長した姿として演じつつ、それぞれのタイプで突き抜けたキャラでしたので。

ふくだ 伊藤さんの演じた研究タイプはすごく面白かったですよ。

伊藤 研究タイプは様子がずっとおかしくて、相手の目を見ないタイプなんです。でも、ワンシーンだけ相手の目を見るシーンがあって…。

ふくだ そうそう。あのシーンはドラマを観てくださる方もドキッとすると思います。 で、伊藤さんのタイプは？

伊藤 う～ん…難しいですね。皆さんもそうだと思うんですが、いろんな性格の要素ってあると思うんですよね。劇中に出てきた4つのタイプだと…色濃く共感できるのは協調タイプですかね。でも、5日間で５つの性格を演じたので、わかんなくなっちゃった（笑）。

ふくだ 確かに（笑）。でも、それぞれの性格を演じている伊藤さんって、ビックリするような変幻自在なお芝居が飛び出すから“ハチャメチャタイプ”やと思ってました（笑）。

伊藤 ハチャメチャタイプ…確かにしっくりきました（笑）。

伊藤さんが４つの性格を演じる中で魅せた、変幻自在な演技も堪能できる『ＴＹＰＥなに？ 性格診断で人生決めちゃいます』は、3月20日（金・祝）深夜0時24分よりＡＢＣテレビにて放送です！ 性格診断に背中を押してもらいたい人、性格診断に疲れちゃった人、そもそも性格診断ってなんぞや？っていう人も楽しめる作品になっております。TVerとABEMAで見逃し配信もありますのでぜひ！

▼執筆者プロフィール

Ｙ本…日替わりで性格・タイプがころころ変わる流浪のPR兼ライターY本。そう、性格診断は、ハマっているからといって毎日やるものではありません。診断迷子になりますのでご注意を。