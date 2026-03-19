FILA×ILLIT新作「GLIO」登場♡フェミニン派も履ける最旬スニーカー

トレンドの“バレエコア”とスニーカーの快適さを融合した新作が登場♡FILAから発売される「GLIO（グリオ）」は、華奢で女性らしいシルエットと軽やかな履き心地が魅力の一足です。さらに、話題のガールグループILLITを起用したビジュアルも公開され、春のスタイリングにぴったりの存在感を放ちます。新生活を彩るスニーカーとして、ぜひチェックしてみてください♪

華奢見え×快適な新感覚スニーカー

「GLIO」は、バレエコアとロープロファイルを掛け合わせた新しいデザインが魅力。

薄底ソールで軽やかな履き心地を実現しながら、足の甲を美しく見せるカッティングで女性らしさを引き立てます。

履き口にはギャザーディテールを施し、リボンのような可愛らしさをプラス。バックスタイルまで抜かりない、細部までこだわり抜かれた一足です。

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春コーデに映える淡色カラー展開

カラーは、やわらかな印象の3色展開。*Pink/Silver、Beige/Beige、Silver/Silverと、どれも春らしいニュアンスカラーで、コーデに自然に溶け込みます。

デニムでカジュアルにまとめるのはもちろん、スラックスやロングスカートと合わせて抜け感を楽しむのもおすすめ。フェミニン派にもスニーカー派にもフィットする万能アイテムです。

ILLIT起用で魅せる旬ビジュアル

新ビジュアルには、注目のK-POPガールグループILLITを起用。やわらかな自然光と淡いカラーに包まれた空間で、GLIOの軽やかさと可憐なムードを表現しています。

ミニスカートやハイソックスとのスタイリングは、今季のトレンドそのもの。メンバーもそれぞれお気に入りのカラーをコメントするなど、注目度の高さがうかがえます。

フィラグリオ



価格：9,900円（税込）

カラー：Pink/Silver、Beige/Beige、Silver/Silver

サイズ：22.5cm～25.5cm（0.5cm刻み）

春のおしゃれを軽やかにアップデート♡

華奢でフェミニンな見た目と、スニーカーならではの快適さを兼ね備えた「GLIO」は、この春のマストハブアイテム。ILLITのビジュアルのように、自分らしいスタイリングで楽しめるのも魅力です。

新しい季節のスタートに、足元から気分を上げてくれる一足を取り入れてみてはいかがでしょうか♪