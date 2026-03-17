【2026年春最新】Googleの無料でも使えるAI映像制作ツール「Flow」が大幅リニューアル｜Veo 3.1・Nano Banana 2/Proで、動画と画像生成・編集がこれ1つで完結！
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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、GoogleのAI映像制作ツール「Flow」の大幅リニューアルについて解説する動画を公開した。
2026年2月下旬、GoogleはAI映像制作ツール「Flow」の全面リニューアルを発表した。これにより、最新の動画生成AIモデル「Veo 3.1」や、画像生成AIモデル「Nano Banana 2」「Nano Banana Pro」が統合され、動画と画像の生成・編集機能が大幅に強化された。
今回のリニューアルで、これまでGoogleが画像生成の実験サイトとして公開していた「Whisk」と「ImageFX」の機能が「Flow」に移行。動画の生成・編集機能に加え、高性能な画像の生成・編集機能が1つのワークスペースで完結するようになった。また、作成した画像や動画などのアセット管理機能も強化され、「コレクション」として効率的に整理できる。
「Flow」には、用途に応じて複数のAIモデルが実装されている。動画生成用には、高品質な「Veo 3.1」と高速な「Veo 3.1 Fast」が用意されている。画像生成・編集用には、世界最高峰レベルの性能を持つとされる「Nano Banana Pro」と「Nano Banana 2」が搭載された。これらの機能はAIクレジット制で提供され、無料プランのユーザーにも毎月50クレジットが付与される。2026年3月時点では、画像生成はクレジットを消費せずに利用できるようだ。
「Flow」の利用を開始するには、公式サイトでGoogleアカウントを使ってログインする。「新しいプロジェクト」画面で、テキストを入力するだけで動画や画像を生成できる。動画生成では、テキスト指示だけでなく、開始と終了のフレーム画像を指定してその間を自然につなぐ動画を作成したり、複数の参照画像を基に新たな動画を生成したりすることも可能だ。さらに、生成した動画の延長、特定のオブジェクトの追加や削除、カメラワークの設定といった高度な編集も行える。
画像生成においては、テキスト指示での作成はもちろん、アップロードした画像を切り抜いたり、特定のオブジェクトを消去・追加したりといった編集ができる。また、生成した画像をそのままアニメーション化し、動画に変換することも可能だ。
GoogleのAI映像制作ツール「Flow」は、今回のリニューアルにより、単なる動画生成ツールから、画像制作までをシームレスに行える統合的なクリエイティブスタジオへと進化した。無料でも利用できるため、AIを活用したコンテンツ制作の可能性を大きく広げるツールとなりそうだ。
2026年2月下旬、GoogleはAI映像制作ツール「Flow」の全面リニューアルを発表した。これにより、最新の動画生成AIモデル「Veo 3.1」や、画像生成AIモデル「Nano Banana 2」「Nano Banana Pro」が統合され、動画と画像の生成・編集機能が大幅に強化された。
今回のリニューアルで、これまでGoogleが画像生成の実験サイトとして公開していた「Whisk」と「ImageFX」の機能が「Flow」に移行。動画の生成・編集機能に加え、高性能な画像の生成・編集機能が1つのワークスペースで完結するようになった。また、作成した画像や動画などのアセット管理機能も強化され、「コレクション」として効率的に整理できる。
「Flow」には、用途に応じて複数のAIモデルが実装されている。動画生成用には、高品質な「Veo 3.1」と高速な「Veo 3.1 Fast」が用意されている。画像生成・編集用には、世界最高峰レベルの性能を持つとされる「Nano Banana Pro」と「Nano Banana 2」が搭載された。これらの機能はAIクレジット制で提供され、無料プランのユーザーにも毎月50クレジットが付与される。2026年3月時点では、画像生成はクレジットを消費せずに利用できるようだ。
「Flow」の利用を開始するには、公式サイトでGoogleアカウントを使ってログインする。「新しいプロジェクト」画面で、テキストを入力するだけで動画や画像を生成できる。動画生成では、テキスト指示だけでなく、開始と終了のフレーム画像を指定してその間を自然につなぐ動画を作成したり、複数の参照画像を基に新たな動画を生成したりすることも可能だ。さらに、生成した動画の延長、特定のオブジェクトの追加や削除、カメラワークの設定といった高度な編集も行える。
画像生成においては、テキスト指示での作成はもちろん、アップロードした画像を切り抜いたり、特定のオブジェクトを消去・追加したりといった編集ができる。また、生成した画像をそのままアニメーション化し、動画に変換することも可能だ。
GoogleのAI映像制作ツール「Flow」は、今回のリニューアルにより、単なる動画生成ツールから、画像制作までをシームレスに行える統合的なクリエイティブスタジオへと進化した。無料でも利用できるため、AIを活用したコンテンツ制作の可能性を大きく広げるツールとなりそうだ。
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