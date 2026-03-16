ハンバーガーチェーンの「モスバーガー」が、朝食時間帯限定メニュー「朝モス」を3月18日にリニューアルすると発表しました。

新商品「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」に加え、店舗限定でプレートメニューも展開。一部を除く全国のモスバーガー店舗で、開店から午前10時30分まで販売されます。

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近年は時差出勤やリモートワークの浸透で、朝食を外食で済ませる需要が拡大。こうした流れを受け、モスバーガーは朝メニューのラインアップを見直しました。

「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」は、レタスやトマト、パティ、オニオンを挟み、オーロラソースで仕上げた商品で、単品390円、ドリンクセット540円。大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ版」単品410円、ドリンクセット560円も用意されます。

「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」は、チーズ、パティ、半熟風たまごを挟み、テリヤキソースで仕上げた食べごたえのある一品。単品440円、ドリンクセット590円で、こちらもソイパティ版の単品460円、ドリンクセット610円を展開します。

このほか一部店舗では、トースト、サラダ、目玉焼き、ソーセージを盛り合わせた「朝モスプレート」も新たに販売。価格は単品460円、ドリンクセット610円。トースト単体の販売も一部店舗で行われ、単品250円、ドリンクセット400円です。

なお、既存の一部モーニング商品は終売となり、「モーニングドッグ」は「朝のホットドッグ」に名称変更されます。

「朝モス」を取り扱わない店舗もあり、対象店舗は公式サイトで確認できます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031605.html