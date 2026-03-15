可愛くて便利な「賢い服」旅に連れていく価値がある「メリットだらけのデザイン」







「旅先でも活躍する」シンプルな服

最小限の荷物で最大限にオシャレを楽しむために。着まわし力に加えて機能性もそなえた、効率のいいワードローブをピックアップ。急な天気の変化にもあらゆる予定にも対応できる実力派をトランクにまとめて、いざ長旅へ出発。







コンパクトなのに３WAY

黒ニットカーディガン／ルル・ウィルビー（アルアバイル） さっと羽織れてキレイに見えるカーディガンはどこに行くにしても1枚あると重宝。ボタンをとめるとカシュクール、前後逆に着るとクルーネックニットにさま変わり。







着心地はスウェット、見た目はデニム

白スウェットパンツ／アッパーハイツ（ゲストリスト） ベルトループやボタンのディテールで、スウェットパンツの脱力感を軽減。白でいっそうキレイめ仕様に。







首元の変化でイメージチェンジ

ネイビーニット／アウトドアプロダクツ（OUTDOOR PRODUCTS Usual Things 中目黒） ジップを上げるとハイネック、降ろしてもセーラーカラーに仕上がりで、品がいいまま見た目を変えれるうれしい仕様。密度の高いリブ編みニット。







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