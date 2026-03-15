Image: COSMO

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

洗うたび、洗濯槽もキレイになるサポートを。これが「ナノバブルアダプター」が提案する新しい洗濯スタイルなんです。なぜ小さなアダプター一つでそんなことが可能なのか、その秘密は精密加工技術が生み出す力に隠されていました。

水の通り道で生まれる「ナノバブルアダプター」の秘密

Image: COSMO

「ナノバブルアダプター」は、水道と洗濯機の間に取り付けるだけで、水道水をナノバブル水に変えるアダプターです。 「キャビテーション方式」という、内部の特殊な構造がポイント。水が通過する勢いだけで、目に見えないほどの微細な泡を発生させる仕組みです。

特別な電源や薬剤は一切不要。いつもの水が、汚れ落ちをサポートする水へと変化するってわけです。

衣類と洗濯槽、2つの「見えない汚れ」にアプローチ

Image: COSMO

ナノバブルとは、直径1µm未満という小さな泡のこと。髪の毛の太さ（約0.08mm）と比べても、その小ささがわかります。この微細な泡が、衣類の繊維の奥までスッと入り込み、気になる皮脂汚れなどにアプローチします。コーヒーのシミを使ったつけ置き実験（少量の洗剤を加えた条件）では、水道水よりも汚れが落ちやすくなるという結果も示されているんです。（※1）

Image: COSMO

さらに嬉しいのが、洗濯槽へのアプローチ。洗濯槽の裏側って、なかなか見えないし、掃除も大変ですよね。ナノバブル水が洗濯槽の内部を行き渡り、見えない裏側の汚れまでキレイに保つお手伝いをします。社内試験では、30回使用後に洗濯槽の汚れが落ちやすくなったとか。（※2）日々の洗濯が、あの面倒な洗濯槽掃除の手間を軽減してくれるとすれば、本当に大きな魅力です。※1 メーカー独自試験による。効果には使用環境により差があります

※2 メーカー試験（Haier JW-C55A使用、30回使用）による。効果には使用環境により差があります

工具不要で、今日から始める日本製クオリティ

Image: COSMO

この「ナノバブルアダプター」、導入がすごく簡単なんです。工具不要で、誰でも手軽に設置可能。全自動・ドラム式洗濯機に対応しています（ネジサイズはG3/4）。

製品は、自動車分野の精密加工技術を持つ日本のメーカーが、開発から製造まで一貫して国内で手掛けています。 Made in Japanの安心感、やっぱり大きいですよね。

毎日の「洗う」を「洗う＋メンテナンス」に変える、小さな1歩。 この手軽さ、試してみる価値は十分にあると思いませんか？ 気になる方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

【好評につきアンコール！】ナノバブル技術を活用した洗濯ユニット 4,995円 超早割、一般発売価格より15.9％OFF machi-yaで見る

＞＞洗濯機が進化する！ナノバブルの泡で洗濯槽までキレイに！

Image: COSMO

Source: machi-ya