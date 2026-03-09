なでしこ20歳DF白垣うの、ノースカロライナ・カレッジへ完全移籍！ 松窪＆小山との“日本人トリオ”を結成
ノースカロライナ・カレッジ（アメリカ女子1部リーグ）は9日、日本女子代表（なでしこジャパン）DF白垣うのを完全移籍で獲得したことを発表。契約期間は2028年までの3年契約を締結した。
2005年10月11日生まれの白垣は現在20歳。世代別の日本代表にも選出されており、2024年に行われたAFC U−20女子アジアカップとFIFA U−20女子ワールドカップでは準優勝を経験。昨年10月にはA代表デビューも果たしている。
セレッソ大阪ヤンマーレディースは先月11日、白垣が海外クラブへの移籍を前提とした準備のため、クラブから離脱することを発表していたが、新天地はアメリカに決定した。
ノースカロライナ・カレッジには、昨シーズンのリーグ年間最優秀MFとベストイレブンに選出された日本女子代表MF松窪真心と同MF小山史乃観も所属しており、2025シーズンは14チーム中9位でシーズンを終えている。
