【魚座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では他力本願を減らしましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分が納得できる方法や過程ではなくても、安堵できることや前向きになれる出来事があります。過去に上手くいかなかったことを忘れられたら、それがもっとスムーズでしょう。仕事や公の場では自分よりできる人や人気がある人を見てキツい態度になってしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
「誰を選べば自分が幸せになるのだろう」というような、自分で動くことを避けがちです。けれど、本人自身が愛されたい人との縁が繋がりやすいです。シングルの方は、秘密主義な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が人生を良くしていくことに置いていかれそうで不安になります。
｜時期｜
3月10日 嬉しい発見 ／ 3月14日 現実的な目線になる
｜ラッキーアイテム｜
スーパー銭湯
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞