ダイアン パーフェクトビューティー シルキーシャイン登場！香りが続く新ヘアケア体験

「シャンプーの香りが夕方まで続いたらいいのに」そんな願いを叶える新ラインが、ダイアン パーフェクトビューティーから登場します。2026年5月15日発売の「シルキーシャイン」は、香りの持続にこだわった新技術を採用した注目のヘアケアシリーズ。指通りやツヤ感までトータルに整え、毎日のバスタイムをちょっと特別な時間にしてくれるアイテムです♡

香りを閉じ込める新技術

ダイアン パーフェクトビューティーの新ライン「シルキーシャイン」は、「LOCKSCENT TM（ロックセント）テクノロジー＊」使用の香料を採用した、日本初※のヘアケアシリーズです。

毛髪内部に浸透する特別な香料が、香り成分を髪の内側に留めることで、時間が経ってもふとした瞬間に心地よく香ります。

「LOCKSCENT TM（ロックセントテクノロジー）は、香りを髪に閉じ込めて持続させるテクノロジーを利用した香料が使用されています。」

※この技術は、日本ではダイアンパーフェクトビューティーが初めて採用しました。

香りを楽しみたい方や、日中もシャンプーの余韻を感じたい方にぴったりの新しいヘアケア体験です。

シルキーシャイン処方でツヤ髪へ

「シルキーシャイン処方」には、厳選された潤い＆ツヤ成分を贅沢に配合しています。

オーガニックアルガンオイル＊1とシルキーケラチン＊2に加え、「ゴールデンシルクペプチド＊3」「セラミド＊4」を配合し、ダメージを受けた髪にも潤いをしっかり補給。

毛先までなめらかな指通りと、シルクのような輝きを与えます。

乾燥やパサつきが気になる髪も、しっとりまとまりやすい上質な質感へ導いてくれます。

＊1 アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

＊2 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羊毛・羽毛)、ケラチン(羊毛)(補修成分)

＊3 加水分解シルク(補修成分)

＊4 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP(全て保湿成分)

商品詳細

シルキーシャイン シャンプー＆トリートメントセット

価格：450ml×2・1,320円

香りつづくシルキー髪を目指せる、毎日使いやすいセットアイテムです。

発売日:2026年5月15日

香りもツヤも楽しむ新習慣

香りの持続性とダメージケアを同時に叶えるダイアン パーフェクトビューティーのシルキーシャインは、毎日のヘアケアをより心地よい時間に変えてくれるシリーズ。

ふとした瞬間に香る髪は気分まで上げてくれます。指通りやツヤ感にこだわりたい方はもちろん、香りを楽しみたい方にもおすすめ。新しいヘアケア習慣をぜひ体験してみてください♪