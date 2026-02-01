【Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」】 2月20日より順次販売開始 価格：1回800円

サニーサイドアップは、ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合したHappyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」を2月20日より順次販売する。取扱店舗はセブン-イレブンの一部店舗やイトーヨーカドー、ミニストップ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなど。価格は1回800円。

2月22日の「猫の日」と「ディズニー マリーの日」を目前に、ディズニー作品に登場する猫のキャラクターをピックアップしたHappyくじが登場。キュートな見た目のぬいぐるみやチャーム、アクリルキーホルダーといったグッズに加えて、ブランケットやトートバッグ、巾着ポーチなど、日常生活でも役立つアイテムなど、全8等級＋LAST賞がラインナップされる。

本稿では、Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」の撮り下ろしレポートをお届け。猫の日に合わせて“特別な装い”となった描き起こしデザインのアイテムを紹介していく。

抱きしめたくなるサイズ感！ A賞「マリー BIGぬいぐるみ」

A賞として用意されているのは、今回のHappyくじの主役ともいえるマリーをモチーフにした巨大なぬいぐるみだ。今回は、マリーがケープやリボンを付けておめかししたオリジナルデザインの姿となっている。ぬいぐるみの全高は約30cmで、抱きしめたくなるようなサイズ感だ。

体全体がふんわりとした手触りになっていることに加えて、頭の上のモフっとした毛があるところもポイント。マリーがウインクしている表情になっており、こちらもなかなか可愛らしい。マリーファンならば、ぜひともゲットしておきたいアイテムといえるだろう。

【A賞「マリー BIG ぬいぐるみ 」】

こちらがA賞の「マリー BIGぬいぐるみ」。高さ約30cmで、手に取ると抱きしめたくなるようなサイズ感になっている

B賞のぬいぐるみチャームには、マリーとトゥルーズ、ルシファー、ベルリオーズ、フィガロといった5種類のキャラクターたちがラインナップされている。いずれも全高12cmほどとなっており、机の上などに飾っておきやすいサイズ感だ。

それだけでなく、それぞれのぬいぐるみにはボールチェーンが付属しており、こちらを利用して、普段使っているカバンなどに取り付けておくこともできる。1体でも十分魅力的だが、5体並べて飾るとさらに可愛らしさが増して見えるので、コンプリートしたくなるアイテムだ。

写真左から、フィガロ、トゥルーズ、マリー、ベルリオーズ、ルシファー

頭の飾りと大きなリボンが似合っているフィガロ

大きな帽子が印象的なトゥルーズ

A賞のミニ版といった見た目のマリー

こちらも大きな帽子が特徴的なベルリオーズ

我関せずといった表情が面白いルシファー

サテンリボンが可愛い！ C賞「トートバッグ」

C賞にラインナップされているのは、3種類のカラーリングが用意されたトートバッグだ。それぞれ大きなサテンリボンがふたつ付けられていることに加えて、マリーとトゥルーズ、ベルリオーズといったキャラクターたちの描き起こしデザインのイラストがあしらわれている。

トートバッグのサイズは、幅30cm×高さ37cmとなっており結構大きめ。買い物バッグなどで普段使いできるほか、ちょっとしたものを持ち歩く時にも役に立ってくれそうだ。デザイン的にも、ツルツルとした手触りに加えて煌びやかな質感もあり、全体的に高級感のある仕上がりになっているところも魅力となっている。

【C賞「トートバッグ」】

C賞 トートバッグは3種類用意されている

オレンジのトートバッグには、トゥルーズが描かれている

白いトートバッグには、イメージ通りマリーが描かれている

グレーのトートバッグには、ベルリオーズが描かれている

ちょうどいいサイズのD賞「巾着ポーチ」

D賞の巾着ポーチは、ちょっとした小物を入れておくのにちょうどいいサイズ感のアイテムだ。使わないときは折りたたんでおくこともできるので、カバンなどにもしまっておきやすい。用意されているラインナップは、マリー&ベルリオーズ&トゥルーズ、フィガロ、チェシャ猫、ルシファーの4種類だ。

少し気を付けたいのは、ポーチについている紐の部分だ。こちらは、左右上部の端に付けられているのだが、コンパクトなサイズ感となっている。ギリギリまで物を詰め込むのではなく、少しスペースに余裕を持たせるようにしたほうが使い勝⼿がいいだろう。

【D賞「巾着ポーチ」】

巾着ポーチのサイズは、幅23cm×高さ24cm×奥行き12cm

こちらが、袋から取り出した状態

黄色い巾着ポーチには、ルシファーが描かれている

小物を入れる際は、少しスペースに余裕を持たせたい

緑の巾着ポーチには、チェシャ猫が描かれている

畳んでおくことで場所も取らない

青い巾着ポーチには、フィガロが描かれている

ポーチに描かれているイラストがかわいい！

ピンクの巾着ポーチには、マリーとベルリオーズ、トゥルーズが描かれている

普段使いの食器として、積極的に使いたくなるアイテムがE賞のメラミントレーだ。こちらには、マリーやフィガロ、ギデオン、ベルリオーズ&トゥルーズ、ルシファー、チェシャ猫といったディズニーキャラクターたちが描かれている。

それぞれカラーリングも異なっているが、それに加えてハート型と円形の2種類の形状が用意されているところも面白い。スイーツ用やアクセサリートレーなど、形やデザインに合わせて様々なスタイルで使い分けしたくなるアイテムだ。

E賞のメラミントレーは、全部で6種類用意されている

ルシファーが描かれたメラミントレー。サイズは幅15cm×高さ15cmだ

ギデオンが描かれたメラミントレーだ

チェシャ猫が描かれたメラミントレー

ベルリオーズ&トゥルーズのメラミントレー。サイズは幅17cm×高さ16cmだ

マリーのイラストがキュートだ

こちらはフィガロが描かれたメラミントレーだ

カラーやイラストが異なる全4種！ F賞「ラバーコースター」

F賞のラバーコースターには、ダッチェス&マリー、フィガロ、モチ、ルシファーの4種類がラインナップされている。サイズは幅・高さ共に約9cmで、カラーやイラストが異なっていることに加えて、形状は四角と円形でわかれており、食卓を彩ってくれるアイテムだ。

【F賞「ラバーコースター」】

F賞のラバーコースターには、4種類のデザインがラインナップされている

ダッチェス&マリーが描かれたラバーコースター

こちらはモチのラバーコースターだ

フィガロが描かれたラバーコースター

ルシファーのラバーコースターは、デザインもクールだ

ぷっくり膨らんだ形状がユニーク。G賞「アクリルキーホルダー」

G賞のアクリルキーホルダーには、マリーやルシファー、チェシャ猫、モチ、フィガロ、ダイナ、おしゃれキャットの全7種類がラインナップされている。サイズは幅と高さとも約6.5cmで、カバンなどに付けておいても目立つ大きさとなっている。

いずれもカラーリングや形が異なることに加えて、見た目がぷっくりと膨らんだような形状になっているところもユニークだ。複数集めて、一緒に付けておきたくなるアイテムとなっている。

【G賞「アクリルキーホルダー」】

G賞のアクリルキーホルダーは、全部で7種類用意されている

マリーのアクリルキーホルダー

モチのアクリルキーホルダー。円形デザインにかわいい絵が描かれている

こちらは、ルシファーのアクリルキーホルダーだ

今回のグッズでは唯一の登場となるダイナもラインナップに含まれている

チェシャ猫のアクリルキーホルダー

複数のキャラクターが描かれた、おしゃれキャットのアクリルキーホルダー

こちらはフィガロのアクリルキーホルダーだ

好きな場所に貼って、いっぱい集めたくなる！ H賞「ダイカットステッカーセット」

全部で8種類用意されているのが、H賞のダイカットステッカーセットである。こちらにラインナップされているキャラクターは、マリー、トゥルーズ、チェシャ猫、ベルリオーズ、ルシファー、フィガロ、ギデオン、モチだ。

ステッカーは一種につき5枚セットとなっている。いずれのステッカーもデザインだけでなく、形や大きさが異なっているところもポイント。それぞれ好きな場所に貼りたくなるデザインで、いっぱい集めたくなるアイテムだ。

【H賞「ダイカットステッカーセット」】

H賞のダイカットステッカーセット。一緒に並べるとかなりのボリューム感だ

マリーのステッカーセット

こちらはギデオンのステッカーセットだ

トゥルーズのステッカーセット

ベルリオーズのステッカーセット

ルシファーのステッカーセット

こちらはグッズ化されることの少ないモチのステッカーセット

チェシャ猫のステッカーセット

フィガロのステッカーセット。どのデザインも魅力的だ

LAST賞には、A賞に負けないぐらいインパクトのある「ぬいぐるみ付きブランケット」がラインナップされている。こちらは、ふてぶてしい表情をしたルシファーのぬいぐるみが、折りたたまれたブランケットの上に寝そべっているような姿が再現されている。

もちろんこのまま飾っておくこともできるのだが、ブランケット部分は自由に取り外して単体のアイテムとしても使うことができるようになっている。ブランケットのサイズは幅100×高さ70cmとなっており、アイテムとしてもかなり実用的。このブランケット自体にも、ルシファーのイラストが描かれているところもポイントだ。

こちらがLAST賞のぬいぐるみ付きブランケットだ

ブランケットには、ルシファーのイラストがプリントされている

くじでしか入手できないファン必見のアイテム！ 取扱店舗は公式ページで確認可能

ここまでHappyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」の撮り下ろしレポートをお届けしてきた。A賞からH賞、そして最後の一枚を引いた人だけがゲットできるLAST賞も含めて、いずれのアイテムも愛らしく素晴らしい仕上がりだ。また、限定の描き起こしデザインが使用されているのもポイントで、まさにこのくじでしか入手できないため、ファン必見の内容となっている。

くじは、セブン-イレブンの一部店舗（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗）、ミニストップ、イトーヨーカドー、ホビーショップ、Happyくじオンラインにて順次販売予定。取扱店舗の情報は公式ページより確認できるので、ぜひお近くの店舗に立ち寄ってくじにチャレンジしてみてほしい。

□Happyくじ「Disney にゃん・にゃん・にゃん」店舗検索のページ

※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

(C)Disney

