INI佐野雄大、ぱーてぃーちゃんがマンガ愛を語る 「タテ読みマンガアワード 2025」授賞式
株式会社ナターシャが運営する「コミックナタリー」主催の「タテ読みマンガアワード 2025」の授賞式が18日に開催されました。「タテ読みマンガアワード 2025」は今読んでおきたい縦スクロール形式のマンガをユーザー投票で決定する漫画賞。授賞式にはゲスト審査員として11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大さん、ぱーてぃーちゃんも登場しました。
■ゲストのマンガ愛が炸裂！
国内作品部門1位は「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」、海外作品部門1位は「今世は当主になります」に決定。またゲスト審査委員特別賞としてINIの佐野雄大賞には「枯れた花に涙を」、ぱーてぃーちゃん賞には「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」が選ばれました。
佐野さんは選出した「枯れた花に涙を」について「苦悩のあるラブストーリーが好き」と熱い思いを語ります。
「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」の原作者である江藤俊司さんにトロフィーを手渡したぱーてぃーちゃんは、物語の続きが気になると興味津々。「どうなるんですか？」の問いに江藤さんがネタバレ回避のためか無言になると大盛り上がりに。ゲストたちのマンガ愛を感じられる場面です。
■全員で絵を完成させるチャレンジ企画
さらに、それぞれ「目」、「髪」、「鼻」、「口」を書きひとつの絵を完成させるチャレンジ企画も行われました。テーマは「天才」と「魔王」。45秒という短い時間の中、みなさん真剣にイラストに向き合っています。
完成したのはメガネを掛けたキャラクター。自信満々の佐野さんにぱーてぃーちゃんから不満の声が上がるなど、楽しそうな雰囲気に会場からも笑いが起こっていました。
12万8312票の投票が集まった「タテ読みマンガアワード 2025」。授賞式は笑いと笑顔にあふれた授賞式となりました。