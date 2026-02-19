繰り返される「車限違反」 事業者名を公表

NEXCO西日本および日本高速道路保有・債務返済機構は2026年2月10日、高速道路で「車両制限令」を繰り返し違反した者の事業者名と是正指導の内容を公表しました。



事業者のなかには、再三の是正指導を行ったにも関わらず、いまだ違反を繰り返している悪質なものも存在します。

「車両制限令（車限）」とは、道路法第47条に基づき、1962年（昭和37年）2月に施行された政令です。

【画像】「えっ…」 これが「198回も違反」した悪質事業者です！ 画像で見る（29枚）

道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために、道路を通行する車両の大きさや重さなどの最高限度（一般的制限値）を定めています。

具体的な一般的制限値（一部特例等もあり）は、車両の大きさが長さ12m×幅2.5m×高さ3.8m（高さ指定道路は4.1m）まで、車両の重さが総重量20t（高速自動車国道または指定道路は25t）、軸重が10tまでとなっています。

長さや幅、高さの制限値を超えると、そもそも物理的に通れないだけでなく、周囲の交通や道路設備に接触したり、道路自体を破壊する可能性があります。

なかでも、限度を大幅に超過した重量オーバーは、ブレーキが効かないことに加え、横転や転覆などの重大事故のリスクを高めます。

事故を起こせば積荷が本線上に散乱し、大規模な交通規制を敷いて撤去しなければならず、道路ネットワークの寸断を招きます。

また繰り返しの重量オーバー車の通行は、道路の舗装や構造物にストレスを与え、やがて道路故障を引き起こし、通行止めや車線規制などを伴うこまめな補修工事が必要になります。

高度経済成長期に建設された多くの道路では、風化による構造物の劣化が問題となるなか、度重なる重量オーバー車の通行がさらに追い打ちをかけています。

こういった理由から、基本的には一般的制限値をひとつでも超えるクルマは通行してはいけません。

ただし、大規模現場への大型資材の輸送や建設現場で使用する巨大なオールテレーンクレーンなどを運ぶ際は、どうしても一般的制限値をオーバーすることがあります。

この場合、「特殊車両（特車）」という扱いを受け、事前に運行経路や車両の詳細を記した説明書などを提出し、道路管理者から「特殊車両通行許可（特車通行許可）」を受ければ、「特例」で通行することができます。

ただし特例の扱いとなるため、走行する際には決められたルートや時間を厳守するとともに、許可証の携帯や、条件によってはグリーンの誘導灯を取り付けた誘導車を伴走させる必要があります。

特車通行許可申請はオンライン上で行えるようになり、比較的容易な手続きが可能となりましたが、いまだに重量・サイズオーバー車による無許可・不正走行はなくなっていません。

さて、NEXCO西日本では、日本高速道路保有・債務返済機構（高速道路機構）のサイト上で、車限違反を繰り返す事業者名を公表しています。

2026年2月1日時点の最新のものでは、21の“悪質事業者”を公表。

このうち埼玉県秩父市の事業者Kは、2022年に6件、2023年に7件（そのうち2件は同じ日）、2024年に4件、2025年に5件と、4年間で計22件もの度重なる是正指導を受けています。

違反の内容としては、「許可証を持っていない（許可証及び回答書無し）」、「許可証のルートとは違う道を通った」、「車両制限令を異常にオーバーする状態で運行した（重大な諸元違反）」、さらには「許可証の有効期限が切れていた」とさまざまです。

この事業者Kは法令違反の“常連”で、毎月の車限違反公表で名前が上がっていましたが、10月に再び違反をしています。

この事業者Kに対しては、「再び違反行為が行われることのないよう改善措置を講じること」と「その具体的内容を報告すること」が課せられています。

また、千葉県市川市の事業者Yも、2020年から2024年にかけて12件の是正指導を受けています。

ほかにも、愛知県半田市の事業者Aや千葉県長生郡の事業者S（違反件数累積198回）は8件、千葉県茂原市の事業者S（違反件数累積190回）は7件、千葉市の事業者Oと千葉県茂原市の事業者Sも6件の是正指導を受けています。

さらに千葉県市原市の個人Tも累積91回の違反を行い、4回の是正指導を受けています。

これらの事業者は何度も車限違反をするとともに、是正指導の言うことも聞かず、「車両制限令を守るどころか、指導を聞く気すらない」という態度の、非常に悪質な事業者であるといえます。

NEXCOは「引き続き高速道路機構および各高速道路会社と連携し、高速道路における道路法（車両制限令）違反者に対する指導取締りを実施するとともに、悪質な違反者に対しては告発等も視野に入れた関係機関への情報提供をおこなってまいります」と、断固として許さない構えを示しました。

※ ※ ※

車限違反に対し、NEXCO各社や各道路管理者は、「車両制限令等違反車両取締隊（車限隊）」を配置し、サイズや重量オーバー疑いの車両をチェックし、違反が確認できれば、その場で「措置命令書」を交付しています。

措置命令書は、即座に安全な場所に移動させて停車し、積荷を減らして軽くさせたりするほか、危険な場合は「今すぐ高速を降り、許可が下るまで停車しなさい」という通行の中止を命じることもあります。