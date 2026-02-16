¼þÇ¯¥í¥´¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤â¡¢³«±à25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼
© Disney
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×
1950Ç¯Âå¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥À¥¤¥Ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢Âç¤¤Ê»þ·×¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ç¥ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î8Æü¤«¤éÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È
© Disney
²Á³Ê¡§2,400±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯6·î30Æü
Äó¶¡»þ´ÖÂÓ¡§¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹
¢¨ÊÌÅÓ400±ß¤Ç¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1Æü¤ÎÄó¶¡¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥í¥´¤È¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡£
´Å¤¯¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
²Á³Ê¡§800±ß
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î8Æü¡Á2026Ç¯5·î19Æü
Äó¶¡»þ´ÖÂÓ¡§¥é¥ó¥Á¡¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥¹¥×¥é¥¤¥È¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¢¥ª¡¼¥í¥é¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢³¤Áô¥Ó¡¼¥º¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ç¥£
¥é¥ó¥Á¤È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥¹¥×¥é¥¤¥È¤äÆý»À¶Ý°ûÎÁ¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÇÆþ¤ê¡¢Æî¹ñ¤Î¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤ä³¤Áô¥Ó¡¼¥º¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿©´¶¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¡ý
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Çµ¤·Ú¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤Î¡Ö¥Á¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥¯¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼25¼þÇ¯¡È¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
