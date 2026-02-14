しまむらから「スヌーピー」ベビーカー雑貨が全8種登場！グレー統一デザインでおしゃれママ必見
おでかけがより楽しくなる季節を前に、ベビーカーまわりをアップデートしてみてはいかが？2026年2月11日スタートのしまむらの大型企画「ベビーキッズフェア」の目玉として、スヌーピーでおなじみの「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインのベビーカー雑貨が登場した。展開されるのは、ライトグレーで統一されたおしゃれな全8アイテム。かわいさと機能性を兼ね備えたラインナップを、さっそくチェックしていこう。
■赤ちゃんごきげん！スヌーピーの「おでかけメリー」
ベビーカーや車内に取り付けられる「おでかけメリー(PEANUTS)」(1969円)は、赤ちゃんの五感を刺激する仕掛けがたっぷり。ウッドストックのマスコットを押すと笛がピッと鳴り、ボールのモチーフには鈴が入っている。さらにスヌーピーの裏面にはミラーがついていて、赤ちゃんが自分の顔を見てにっこり――なんて場面も。
グレーを基調にした落ち着いたトーンだから、ベビーカーに取り付けてもごちゃつかず、おしゃれな雰囲気をキープできる。移動中のぐずり対策として、ひとつあると心強いアイテムだ。
■引っ張るとブルブル！「ブルブルトーイ」
同じくベビーカーや車内につけられる「ブルブルトーイ(PEANUTS)」(1969円)も見逃せない。スヌーピーのぬいぐるみを引っ張ると、ブルブルッと震える仕掛けに赤ちゃんは興味津々。「SNOOPY」のロゴが入ったグレーの星形モチーフがフックになっており、ぶら下がったスヌーピーがゆらゆら揺れる姿もなんともキュートだ。
おでかけメリーとセットで取り付ければ、ベビーカーがちょっとしたスヌーピーの遊び場に変身！赤ちゃんが飽きずに楽しめる、おでかけの心強い相棒になってくれそう。
■抱っこ紐にも使える！イブル素材の「ベビーカーシート」
「ベビーカーシート(PEANUTS)」(1969円)は、スヌーピーの総柄があしらわれたイブル素材のマルチシート。やわらかな肌ざわりで、デリケートな赤ちゃんの肌にもやさしい。
注目したいのは、枕部分が取り外せる仕様になっていること。ベビーカーだけでなく抱っこ紐にもセットできるので、シーンに合わせて使い回せるのがうれしい。裏面には通気性のよいメッシュ生地を採用し、ムレを防いで快適さをしっかりキープ。保冷・保温剤が入るポケットも備わっているから、夏も冬も年中活躍してくれる。
■汚れ防止に！イブル素材の「ベビーカーカバーセット」
セーフティーバーとショルダーベルト、赤ちゃんがよく触れる2カ所をまとめてカバーできるのが「ベビーカーカバーセット(PEANUTS)」(1969円)。よだれや手あかで汚れやすいパーツをしっかりガードしてくれる。
素材はシートと同じくイブル生地を採用しており、肌あたりがやわらか。スヌーピーの小さな顔がちりばめられたデザインは主張しすぎず、ベビーカー全体のトーンをライトグレーで統一したいときにぴったりだ。
※ベビーカーの種類によっては取り付けられない場合あり。
■マグもスマホもこれ1つ！「マグホルダー」
おでかけ中、マグとスマホの置き場に困った経験がある人も多いのでは？「マグホルダー(PEANUTS)」(1969円)は、マグボトルホルダーとスマートフォンホルダーが一体になった便利アイテムだ。
マグボトルホルダーには直径約8センチまでのボトルが収まり、スマートフォンホルダーには横幅約8センチ・厚み1センチまでの端末を入れることができる。ベビーカーのハンドルに取り付ければ、片手がふさがっていてもさっと取り出せるのが魅力。ちょこんと座ったスヌーピーのかわいいイラストに、おでかけ中もふと癒やされる。
※スマートフォンカバーによっては入らない場合あり。
■スヌーピーの顔がかわいすぎ！「ベビーカーフック」
荷物が増えがちな赤ちゃんのおでかけに重宝するのが「ベビーカーフック(PEANUTS)」(1969円)。スヌーピーのお顔がちょこんとついた2個セットで、合皮のレザーベルトとシルバーのフックというシンプルな組み合わせが大人っぽい。ママバッグを掛けたり、買い物袋をさっとぶら下げたり、使い方は自由自在。
※ベビーカーの種類によっては取り付けられない場合あり。
■帽子やおしゃぶりの落下防止に！「マルチクリップ」＆「おしゃぶりクリップ」
シリーズのなかで最も手に取りやすい価格帯がこちらの「おしゃぶりクリップ(PEANUTS)」(759円)。スヌーピーのぬいぐるみマスコットがついたクリップで、おしゃぶりの落下防止にひと役買ってくれる。
「マルチクリップ（PEANUTS）」(1419円)のほうは、スヌーピー＆ウッドストックのワンポイントマスコットが目印。帽子やタオル、おもちゃなどをクリップで留めておけるから、おでかけ先での「あ、落としちゃった！」を未然に防げる。ベビーカーはもちろんママバッグにもつけられるので、これから暖かくなって外出が増える時期にこそ持っておきたい。
PEANUTSデザインのベビーカー雑貨は、しまむら公式オンラインストア「しまむらパーク」にて発売中。ライトグレーで統一されたシリーズだから、複数そろえるほどベビーカーまわりに統一感が生まれておしゃれ度がぐんとアップする。気になるアイテムがあった人は、ベビーキッズフェア開催中の今のうちに早めのチェックをおすすめしたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
