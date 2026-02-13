街も外も軽快に。歩くたびに安定感が続くアウトドアスリッポン【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
通気して、支えて、前へ進む。毎日をアクティブにする一足【ザ・ノース・フェイス】のスニーカーがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのスニーカーは、ライトアウトドアから日常シーンまで幅広く活躍するアウトドアスリッポンだ。アッパーには耐久性の高い人工皮革をメインに採用し、甲部分にはPUボンディングメッシュを配置することで、通気性とフィット感を両立している。足入れ時のフィット感を高めるストレッチマテリアルも広範囲に配され、快適な履き心地を実現している。
6ミリメートル厚のパンチングインソールは高いクッション性と通気性を備え、長時間の着用でもムレを軽減する。ミッドソールには4つのサイドウォールを備えた安定性の高い構造を採用し、歩行時のブレを抑えながらしっかりと足を支える。さらに、自然と足が前に出るロッカー構造が推進力を生み、スムーズな歩行をサポートする。
アウトソールは接地面が広く安定感があり、ドライでもウェットでも高いグリップ力を発揮する「Surface Control」を採用。
トレッキングシューズから着想を得たラグパターンで、不整地のトレイルにも対応する。片足約335グラム（9インチ）と扱いやすい重量で、アウトドアからタウンユースまで頼れる一足となっている。
