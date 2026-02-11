¡ÖÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×»º¸å¤ÎÊªËº¤ì¡¢ÂÎ·¿ÊÑ²½¤Ç¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤àÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£7Ç¯Á°¤Þ¤Ç±Ä¶È¿¦¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìºòÇ¯¤Ë½Ð»º¡¢ºòÇ¯»Å»öÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð»º¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»º¸å¤È¤Ë¤«¤¯ÊªËº¤ì¡¢¸À¤¤´Ö°ã¤¤¡¢´ª°ã¤¤¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¾å¤Ë¡¢»º¸å¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¤Ç¤¤º¡¢²È»ö¡¦»Å»ö¡¦°é»ù¡Ä¡Ä¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¡¢ËèÆü´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡Ö±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ï¥¥Ï¥Ãý¤ì¤Æ¸úÎ¨¤è¤¯Æ¯¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Çº£¤ÏÏÃ¤¹¤³¤È¤¬²¯¹å¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤â¾å¼ê¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖËèÆü1ËüÊâÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æº£¤è¤êÁé¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö½Ð»º¸å¤Ë¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤éº£¤ÎÂÎ·¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤òÈþ²½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤ò±£¤¹¤¿¤á¤ÎÉþ¤òÇã¤¤¡¢»÷¹ç¤ï¤º¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÉþ¤òÇã¤¦¡Ä¡Ä¤È°½Û´Ä¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±¿Æ°¤ÏËèÆü¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Å¤¤¤â¤Î¤Ç¥×¥é¥Þ¥¤¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡£¹âÎð½Ð»º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Ä°¦¤¤Êì¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦Ç§¤á¤Æ²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÊÅìµþÅÔ 39ºÐ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁêÃÌ¼Ô¤¬37ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¡¢»Å»öÉüµ¢¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö7Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËË¬¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
½»µÈ¤Ï¡¢¿´¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¶¦Í¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¾õ¶·¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡Ù¡Ø¤ï¤«¤ë¡¼¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤¦¤³¤È¡£30Âå¤À¤È¡¢»Å»ö°ì¶Ú¤Î¿Í¡¢¼çÉØ¤ÎÊý¡¢Î¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤¬°ã¤¦¤ÈºÙ¤«¤¤·Ð¸³ÃÌ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¤É¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤â¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë½»µÈ¤Ï¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ7Ç¯Á°¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤ê¤ã¤¢¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÃÇ¸À¡£¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤Î¤»¤¤¡ª ¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ
31ºÐ¤È34ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿»ä¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¶ñ¹ç¤Ë¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1»Ò½Ð»º¸å¤ËÉü¿¦¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÅ¨¤Ê60Âå¤¯¤é¤¤¤Î¥Þ¥À¥à¤Î¼ê¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¼ê¡¹¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾ì¤òÅà¤é¤»¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤òËº¤ì¤Æ³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»º¸å¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌó80¡ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡Ê¡È»º¸å¥Ü¥±¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª »Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¤ÎÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ°Î¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿º£¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅìµþÅÔ 39ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡Èæ³Ó¤·¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡ª
²áµî¤Ë±Ä¶È¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤È¡¢º£¤Î°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤â¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤ÈÍÓæ½¤Ç¤ÏÈþÌ£¤·¤µ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°ã¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Èæ³Ó¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¿¼Â¤ÊÊý¤À¤«¤é¤³¤½Çº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÅìµþÅÔ 32ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡ÃËÀÂ¦¤«¤é¤â¶¦´¶¡ª¡Ö¹¬¤»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×
»ä¤ÏÃËÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª °é»ù³«»Ï°ÊÍè10Ç¯¤Ç20kgÂÀ¤ê¡¢È±¤âÇö¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤â¡Ö¤¢¤ì¡×¡Ö¤½¤ì¡×¤Ð¤«¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤òºÊ¤È¶¦Í¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£¤Î»ä¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ½Å¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ÎÊý¤È³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î»×¤¤¤òÁê¼ê¤Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¾¯¤·¤À¤±³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 44ºÐ ÃËÀ¡Ë
¡¼¡¼ÊüÁ÷Ãæ¡¢º£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¤â¡Ö½»µÈ¤µ¤ó¤Î¡Ø7Ç¯Á°¤Ï¤½¤ê¤ã¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¤¤ï¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ø¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥×¥é¥¤¥É¹â¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Äü¤á¤º¤Ë¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ëÅØÎÏ¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö
²áµî¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
