【TTFC】ゴジュウジャー補ジュウ計画配信開始！ ポーラー・ビギニング正式発表
本日2月8日（日）10時より、『ゴジュウジャー補ジュウ計画「懺悔室 THE FINAL」』、テレビシリーズ完結記念の『東映プロデューサーチーム スペシャル座談会』（電子書籍）、キャストからの「ありがとうメッセージ」動画を配信。そして ティザービジュアルのみを発表していた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』を正式発表した。
まずは本編最終回と連動したエピソード「懺悔室 THE FINAL」が配信開始。テレビシリーズが最終回を迎えてめでたし、めでたし……のはずが、異常事態発生で吠が激怒。うなだれる陸王、嘆く竜儀、唖然とする禽次郎、深刻な顔の熊手、考えるブライダン……一体「ゴジュウジャー補ジュウ計画ナンバーワン懺悔室」に何が起こったのか！？ 絶対に見逃せない「懺悔室 THE FINAL」をお楽しみに。
また、東映のプロデューサー陣による、テレビシリーズ完結記念のスペシャル座談会が配信。スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品としてスタートした『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。周年作品を背負うことになったプロデューサーたちの覚悟、そして制作が始まってから聞かされたスーパー戦隊シリーズ休止への本音……。そして、突然訪れた番組最大の難局を、彼らはどのようにして乗り越えたのか？ ほかにも、昭和を代表する特撮ヒーロー『快傑ズバット』と一緒に写真が撮れるカメラアプリ「東映特撮ファンカメラ」が生まれた経緯や、放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』で人気を博した「竜子姐さん」シリーズの秘話など、東映プロデューサーが「ゴジュウジャー」を語り尽くす。
また『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の6人、冬野心央（遠野吠／ゴジュウウルフ 役）、鈴木秀脩（百夜陸王／ゴジュウレオン 役）、神田聖司（暴神竜儀／ゴジュウティラノ 役）、松本仁（猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役）、志田こはく（一河角乃／ゴジュウユニコーン 役）、木村魁希（熊手真白／ゴジュウポーラー 役）からTTFC会員に向けたメッセージ動画も到着した。
さらに期間限定でファン投稿キャンペーンも開始された。こちらは、2月14日（土）23：59までにTTFCアプリ内で【ファン投稿】をすると後日（2月下旬予定）、ゴジュウジャーキャストからの限定デジタルメッセージカードがもらえる。一行だけでも、長文でも、シーン投稿でも、記事を作成しよう。投稿回数の限度はないが、配布されるメッセージカードは一種類。デザインはTTFC内のみのシークレット。お楽しみに。
また、投稿者のなかから抽選で1名に「ゴジュウジャーキャスト6人の直筆サイン入り色紙」をプレゼント。詳しくはTTFCアプリでご確認を。
そして、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』、熊手真白を主人公に据えて制作するTTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』が東映特撮ファンクラブで2026年4月に配信決定。 あわせて15秒予告が公開された。
ティザービジュアルに添えられたキャッチコピーは「熊手真白（ゴジュウウルフ）の ”はじまり” その過去が明らかに―――」。
物憂げな表情をみせる熊手真白、そして人差し指には「ウルフ」のセンタイリング……。熊手真白に一体どのような ”はじまり” があったのか？ 先代ゴジュウウルフだった頃の熊手を紐解くスピンオフドラマだ。
公開された予告映像には、ゴジュウウルフとともに戦うほかのゴジュウジャーの姿も。主演は本編に引き続き熊手真白を演じる木村魁希、脚本はテレビシリーズ本編も執筆している長谷川圭一、監督は第16話限定で放送された「ゴジュウポーラー特別オープニング」を演出した宮崎駿が務める。
TTFCの『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』はまだ終わらない！
（C）東映特撮ファンクラブ
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
TTFCの『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』はまだ終わらない！
