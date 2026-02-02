この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でYouTuberの秋山ひろ氏が運営するYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」が、「【保存版】50歳から必須！年金定期便のチェックはこの3点でOK／老後にお金で困らない準備の始め方【年金定期便の見方】」と題した動画を公開。毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」について、確認を怠ると将来大きな損をする可能性があると警鐘を鳴らし、チェックすべき3つの重要ポイントを解説した。



秋山氏はまず、「ねんきん定期便」が送られてくる目的は2つあると説明。一つは、国民に自身の年金記録を確認させるためだ。氏は「記録は自己責任」という国のスタンスを指摘し、2007年に発覚した「年金記録漏れ問題」では約5,000万件もの記録が宙に浮き、今なお約1,700万件が持ち主不明のままである現状を伝えた。もう一つの目的は、将来の年金額を把握させ、各自でライフプランを立てさせることにあるという。



その上で、秋山氏はチェックすべき3つのポイントを挙げた。最も重要なのが「(1)加入期間」だ。特に過去の記録は手作業で管理されていたためミスが発生しやすく、期間が実際より短く記録されていれば年金が減り、逆に長く記録されていれば過払い分を後から「借金として返還請求される」という最悪の事態も起こりうると強調した。より正確な記録は「ねんきんネット」で確認できるという。



次に「(2)年金の支給額」の確認を促す。これは将来の生活設計の基礎となる数字だが、50歳以上の定期便に記載されているのはあくまで「見込額」であり、早期退職などで状況が変われば金額も変動するため注意が必要だとした。



最後に「(3)繰下げ受給のシミュレーショングラフ」を挙げる。これは年金の受け取り開始を遅らせた場合に、年金額がどれだけ増えるかを示すものだ。例えば、月15万円の年金では生活費が月3万円不足する場合、70歳まで繰下げ受給をすれば月21万3,000円に増え、赤字を解消できる可能性がある。氏は、このグラフを参考に、自分の生活費と照らし合わせて、繰下げ、投資（NISA）、貯金といった対策を考えるきっかけにしてほしいと語った。



動画の締めくくりに秋山氏は、ねんきん定期便を「ただのお知らせハガキ」と見なすのではなく、自分の老後を守るための重要なツールとして活用することの重要性を改めて訴えかけた。