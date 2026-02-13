この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元女性警察官が語る退職の真相「嫌いではなく海が見たかった」 ニュージーランド移住後に役立った意外な“警察スキル”とは

YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が「【元北海道警察】元女性警察官に人生を聞いてみた」を公開した。元北海道警察の女性警察官で、現在はニュージーランドに住むななさんが出演し、警察を辞めて海外へ渡った理由や、異国の地で役立った意外なスキルについて語った。



ななさんは高校卒業後、北海道警察に就職し5年間勤務した。交番勤務や交通窓口業務などを経験し、多忙な日々の中で体調を崩すこともあったが、周囲の人間に恵まれた職場環境だったと振り返る。



話題が退職理由に及ぶと、ななさんは「警察官が嫌だったわけではなく、ただオーストラリアに行きたい気持ちが勝った」と当時の心境を吐露。幼い頃に見たオーストラリアの海の写真が忘れられず、「自分の目で見たい」という衝動を抑えきれなかったのだという。



その後、ワーキングホリデーを経てニュージーランドに移住。現地での就職活動中、車のローン会社で働いていた際に驚きの出来事があった。ナンバープレートのアルファベットを電話で伝える際、警察時代に叩き込まれた無線通話用のフォネティックコード（「A＝アルファ」「B＝ブラボー」など）が自然と口をついて出たのだ。「絶対に使うことはないと思っていた言葉が世界共通だったと気づいて繋がった」と、当時の鳥肌が立った瞬間を笑顔で語った。



動画の終盤、ななさんは今後の展望として「恩送り」という言葉を挙げた。自分が周囲に助けられた分を次の世代に返していきたいとし、「自分の本当の気持ちを大切にしてほしい」と、迷っている人へ向けてエールを送った。



警察時代の上司から貰った手紙を今も大切に持ち歩いているというななさん。退職後も続く元同僚との縁や、彼女の誠実な人柄が垣間見える温かい対談動画となっている。