最近なんだか疲れて見える…？大人肌を立て直す“夜・朝・集中”リカバリースキンケア３選
寝ても肌の疲れが抜けにくい、いつものスキンケアが効きにくくなった…。そんな変化を感じやすくなるのが大人世代の肌です。年齢とともに回復力がゆるやかに低下し、乾燥やくすみ、ハリ不足が重なりやすくなるのも事実。だからこそ今必要なのは、守るだけでなく“立て直す”視点のリカバリーケア。今回は夜・朝・集中ケアの3方向から、大人肌を底上げしてくれるアイテムを紹介します。
夜：寝ている間にコンディションを立て直す集中パック
豆乳スキンケアブランド「なめらか本舗」から登場する夜用集中パックは、寝ている間の乾燥や肌荒れを防ぎながら、翌朝のなめらかさを高めてくれるアイテム。化粧水のあとに重ねるだけで、夜のうるおいをしっかり閉じ込めます。
▲サナ なめらか本舗「薬用純白おやすみチャージパック」 60g ￥1,320(税込)
みずみずしいジェルが肌に密着し、厚めに塗ることで密閉感がアップ。夜の間に水分と油分のバランスを整え、朝の肌をやわらかく整えてくれます。
朝：スキンケアの効き方を変える土台ケア
乾燥やハリ不足、キメの乱れが同時に気になる大人肌は、まず角層環境を整えることが近道。洗顔後すぐに使う炭酸泡美容液は、肌をやわらかくほぐし、その後の化粧水や美容液のなじみを高めてくれます。
▲ソフィーナip「ベースケア セラム(土台美容液)」 90g ￥5,500(税込)
濃密な泡がとろけるようになじみ、肌表面がなめらかに整う感覚。メイク前の肌コンディションを安定させたい人にも取り入れやすいケアです。
集中：くすみを感じた日に10分でリセット
紫外線や乾燥ダメージを感じた日は、短時間で集中ケアできるシートマスクが心強い味方。トランシーノのブライトニングマスクは、密着力の高いシートで美容成分をムラなく届けてくれます。
▲トランシーノ「薬用ブライトニングフェイシャルマスク」 20ml×4枚入り ￥2,200(税込)
10分の使用で、ふっくらとしたうるおい感と明るい印象の肌に。イベント前や疲れが顔に出やすい日の即効リカバリーとして活躍します。
大人肌は日々の小さなダメージが積み重なりやすい分、意識的なリカバリーケアがコンディション維持のカギに。夜・朝・集中と役割を分けてケアを取り入れることで、肌の調子は安定しやすくなります。今の肌状態に合わせて、無理なく続けられるケアを選んでみてください。＜text＆photo：Chami＞
🌼そのくすみ、血色じゃなく“角質の滞り”かも。大人のための「透明感リセット習慣」