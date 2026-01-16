¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö½Õ¤Ëµó¼°¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡ÄÂô¿¬¥¨¥ê¥« ¿¿·õ¸òºÝ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¿·Îø¿Í¤ÏŽ¢14ºÐÇ¯²¼¤ÇÎ¥Åçºß½»Ž£
¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡í¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ã¤×¤ê¡í
¡ÖÍ£²æÆÈÂº¡×¤ò´Ó¤¯Å·ºÍ½÷Í¥¤Ï¡¢»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¥¦¥é¤Ç°ìÅÓ¤ÊÄ¶±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò¼Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿--¡£
Àµ·î¥à¡¼¥É¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢Æü¾ï¤¬Ìá¤ê»Ï¤á¤¿£±·î¾å½Ü¤ÎÌë£·»þ¡£·ÝÇ½¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ëÅÔÆâ¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ë£±Âæ¤ÎÁ÷·Þ¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥ì¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¤Ï¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÆü¡¢ËÜ»ï¤Ï¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤Ëµ¢Âð¤¹¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£·î20Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡½£Ð£Ù£Ç£Í£Á£Ì£É£Ï£Î¡½¡Ù¤Î·Î¸Å¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢¼«Âð¤È·Î¸Å¾ì¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥ì¥Ç¥£¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¡í20À¤µª½éÆ¬¤Î±Ñ¸ì±é·à¤Î·æºî¡í¤È¤·¤Æº£¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âô¿¬¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½»¤à²ÖÇä¤êÌ¼¤Î¥¤¥é¥¤¥¶¡£¡Ç64Ç¯¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¤¬Æ±Ìò¤òÇ®±é¡£Èà½÷¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÌ¾Í¥¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿ÂçÌò¤ò¡¢ÉñÂæ¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ºîÌÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿Âô¿¬¤Îµ¤¹ç¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¡Ë
»Å»ö¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¡í¥ï¥¤¥ë¥É·Ï¼Â¶È²È¡í¤È¤ÎÈ¾Æ±À³°¦¤òËÜ»ï¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ²Æ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇË¶É¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÌó£±Ç¯È¾¡¢Èà½÷¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊû¤²¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤é¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿Âô¿¬ÌÜ·â¤ÎÍâÄ«£¹»þ20Ê¬º¢¡¢Á°Ìë¤ÈÆ±¤¸Á÷·Þ¼Ö¤¬ºÆ¤Ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤ËÅþÃå¡£º£Æü¤âÄ«¤«¤é·Î¸Å¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ôÊ¬¸å¡¢¹âµé¤½¤¦¤ÊÇò¤¤¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Âô¿¬¤¬¸½¤ì¤¿¡£¹õ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Ð¥Ã¥°¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¡£Æ¬¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢Ï¢Æü¸«¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¡¼¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤âÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âô¿¬¤ÎÑÛ¡¹¤·¤µ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¸«¹û¤ì¤¿ÌðÀè¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿Ä¹¿ÈÃËÀ¤¬Â³¤±¤Æ¸½¤ì¤¿¡£ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥¤¥Þ¥É¥¤é¤·¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÎ¹¹Ôµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È»æÂÞ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ËÅþÃå¤·¤¿·Þ¼Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤³¤½¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÂô¿¬¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦£Á¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¼ç±éÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤ÇÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ëÈà½÷¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤¤¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ê¤ÉÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÈà¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Á¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤«¤é£±£°£°£°¥¥í°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿Î¥Åçºß½»¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë°ìÈÌÃËÀ¡£Ç¯Îð¤ÏÈà½÷¤è¤ê14ºÐ²¼¤Î25ºÐ¤Ç¤¹¡×¡ÊÅçÌ±¡Ë
£±£°£°£°¥¥í°Ê¾å¤Î¡íÄ¶±óµ÷Î¥Îø°¦¡í--¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¤é¤»¤¿Âô¿¬¤Ï¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²æ¤¬Æ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
1·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY1·î30Æü¡¦2·î6Æü¹çÊ»¹æ¡Ù¤ÈÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤äA¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¡¢¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµó¼°¡×¤ÎÆâËë¤Þ¤Ç¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
