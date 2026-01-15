Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢·ëº§È¯É½¸å½é¤Î¶á±Æ¸ø³«¤Ë½ËÊ¡»¦Åþ¡Ä¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¡¼¡×±Ç²è¤ÇÊì¤ò±é¤¸¤¿Âç½÷Í¥¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î14Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ë¤Ï¡Ô¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¼Õ¼ÕÂç²È Thanks a lot¡Õ¤ÈÆüËÜ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï1·î1Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ô»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡±ÊÁÔ»Ö¤µ¤ó¤ÈÆþÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÊ¸½ñ¤ÇÈ¯É½¡£¡Ô¤ª¸ß¤¤»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¾É®¤Î¥µ¥¤¥ó¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÎÊ¡±Ê»á¤Ï¡¢Ä¹ß·¤è¤ê¤â5ºÐÇ¯¾å¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÂç¤Ç±Ç²è¤ò³Ø¤ó¤À¡£2015Ç¯¤Î½éÄ¹ÊÔ±Ç²è¡Ø¥ê¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇò¤¤·ì¡Ù¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î±Ç²è³¦¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿18ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¤â¡¢Âè7ÏÃ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½µ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢²¿¿Í¤«¤ÎÍÌ¾¿Í¤ÈÎø¤Î±½¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿Ä¹ß·¤µ¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ð¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃç¤è¤¯°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§¤Î²ÄÇ½À¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÄ¹ß·¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤«¤éÎø°¦¤ÎÏÃÂê¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÍè¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¡£Ä¹ß·¤µ¤ó¤ÈÊ¡±Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶¦±éÎò¤â¤Ê¤¯¡¢Ç®°¦ÊóÆ»¤â¤Ê¤·¡£¤Þ¤µ¤ËÅÅ·â·ëº§¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ô¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡£¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢20ËüÄ¶¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1400·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ß·¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤Î¡Ô¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¡¼¡Õ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¡ÊÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¤Ç¤¢¤ë³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¡¢½÷À³¨»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤«¤Ä¤·¤«¤ª¤¦¤¤¡Ë¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢»ûÅç¤µ¤ó¤ÏÄ¹ß·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿±þ°Ù¤ÎÊì¤Ç¡¢ËÌºØ¤ÎºÊ¡¦¤³¤È¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¡¢2024Ç¯2·î¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡ÊÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¡£2Ç¯Â³¤±¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï»ûÅç¤µ¤ó¤Î±éµ»¤«¤é³Ø¤Ó¼è¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡Ù¤Ç¤Ï»þÂå·à±Ç²è¤Ç½é¼ç±é¤ò¤Ï¤¿¤·¡¢±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿Ä¹ß·¡£É×¤ÎÊ¡±Ê´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£