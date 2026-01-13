女優・綾瀬はるかの衣装姿に注目が集まった。

マネージャーによるインスタグラムが１３日までに更新され「年末の思い出。素敵な写真が撮れていました！ぜひご覧ください」と呼びかけた。

司会を務めた昨年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のオフショットをアップ。真っ赤なドレス姿を見せた。衣装チェンジで着用した黒ドレスは、胸元が大胆に開いたデザイン。フォロワーは「胸元を見せても下品にならないのは、上品だからです。美しい」「品があるから何を着ても綺麗に着こなしますね〜」「エレガントですね！」とほれぼれしていた。

この黒ドレスは紅白の放送中にも多くの反響が寄せられた。ネットは「セクシーな黒ドレス」「シックで素敵！！」「目のやり場に困る」「黒のドレスでも特別華やかな綾瀬はるかすごい」「綾瀬のはるか氏はディオールのドレスっぽいな。着こなしがハンパない」と絶賛。

また「デコルテは最高の衣装だよね。４０歳でなかなか着こなせないと思う。変にいやらしくないし」「綾瀬はるかめちゃくちゃ骨格綺麗で見惚れる。肩をみせたドレスほんとに似合うよね」「シンプルすぎてあれ着こなせる体型素晴らしい」「シルエットが可愛かったけど私の体型が着たら二の腕隠せず…」と体型にあこがれる人が続出した。