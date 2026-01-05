【業務スーパー】爆弾特価！炭酸水が37円、豆腐は39円に。1月はずっとお得に買えるよ。

2026年1月5日現在、業務スーパーでは「月間特売」のチラシを公開しています。

100円台でお得に買える！

まずは、南関東エリア（東京・神奈川・千葉・埼玉）で爆弾価格となっている4品を紹介します。

●コカ・コーラ「コカ・コーラ」、「コカ・コーラゼロ」 各700ml...102円。

●エスビー食品「おいしさギューッととけ込むシチュー（クリーム・ビーフ）」、「ハッシュドビーフ」 各140g...116円。

●明治「ブルガリアヨーグルト（アロエ・いちご・ブルーベリーミックス・朝のフルーツミックス）」 各70g×4...160円。

●明治「ザバス MILK PROTEIN（ココア風味・いちご風味）」 各200ml...124円。

そのほか、「強炭酸水レモン」（500ml）は37円、「濃厚豆乳 木綿」が39円という破格に。100円以下で買えるアイテムも揃っているのは嬉しいですよね。

他の実施エリアの特売情報は公式サイトから確認できます。なお、一部のエリアや店舗では実施していない場合があります。

飲料にヨーグルトなどをお得に購入するチャンスを見逃さないで。

※価格はすべて参考価格（税込）です。

東京バーゲンマニア編集部