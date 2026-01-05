【麺つゆで味つけ簡単レシピ8選】副菜から主食まで、これ1本で味が決まる魔法のアレンジ術
冷蔵庫にストックしていることが多い「麺つゆ」。実はだしの旨みが詰まった、究極の万能調味料なんです。
今回は、味つけに迷わない絶品おかずから、10分で作れる主食まで厳選。忙しい毎日の救世主になる、活用レシピをお届けします。
【和洋のマリアージュ】ブリの麺つゆバターソテー
ブリの照り焼きとバターソテーのいいところ取りをした、ごはんが止まらない一品。味つけはバターと麺つゆだけと、とてもシンプルですが、バターのコクとだしの香りが合わさることで、奥行きのある本格的な味わいに仕上がります。料理初心者さんでも失敗知らずで、ごちそう感が演出できますよ。
■パパッと一皿！ 麺つゆを使った【おかず】レシピ4選
パサつきがちな鶏むね肉も、麺つゆを揉み込んで下味をつけることで、しっとりジューシーな仕上がりに。だしの旨みが肉の繊維にしみ込み、噛むほどに深い味わいが広がります。火の通りが早いスティック状なら、少ない油でカリッと揚げ焼きできるのもうれしいポイント。
手間のかかる揚げ出しナスを、麺つゆでスマートにアレンジしましょう。素揚げしたナスの油を切ってから、麺つゆに浸すことで、ジュワッと味がしみ渡ります。彩りのカニカマも一緒に素揚げすれば、食感にアクセントが生まれて満足感アップ。冷やしてもおいしいので、作り置き副菜にもぴったりです。
煮浸しの味がなかなか決まらない…という方は、ぜひ麺つゆを頼ってみて！ 少量の砂糖を加えてコクをプラスするのが、料亭風に仕上げる隠し技です。だしをたっぷり吸った油揚げが、小松菜の爽やかな苦味を包み込みます。野菜が苦手な子どもでも食べやすい、やさしい甘口の副菜です。
サバのみそ煮缶と乾物を組み合わせた、ストック食材でできるレスキューレシピです。サバ缶の濃厚な甘みを、麺つゆのキリッとしただしが引き締め、バランスの良い煮物になります。あと1品ほしいとき、包丁いらずでサッと作れるので、覚えておくと重宝しますよ。
■簡単で満足！ 麺つゆを使った【主食】レシピ3選
麺つゆをベースに、ささ身のゆで汁を合わせることで、お店のような鶏だしの旨みを再現。ショウガやニンニクを効かせたつけ汁は、食欲をそそる香りがたまりません。冷やした中華麺に、旨みたっぷりのつけ汁がよくからみ、おかわり必至のおいしさです。
バターとニンニクでソテーしたキノコに、仕上げの麺つゆをからめるだけで完成です。麺つゆに含まれるかつおや昆布の風味が、キノコの旨みと相性抜群。エリンギ、マッシュルームなど、お好みのキノコでアレンジ自在。パパッと済ませたい日のひとりランチにも最適です。
冷凍うどんを活用した、火を使わないスピードレシピです。麺つゆをかけるだけのシンプルさですが、瓶詰めのナメタケをトッピングすることで、旨みととろみが加わり満足度が格段に上がります。たっぷりの生野菜と一緒に、さっぱりと召し上がれ。
■麺つゆを使いこなして、毎日の料理をもっと手軽に
「あれこれ調味料を合わせる時間がない！」そんな時こそ、麺つゆの出番です。だしのベースが整っているから、バターやオイル、スパイスを加えるだけで、和洋を問わない多彩な料理に生まれ変わります。
ご紹介したレシピを参考に、賢く、おいしく、時短を叶える麺つゆマジックをぜひ体験してみてくださいね。
(ともみ)
今回は、味つけに迷わない絶品おかずから、10分で作れる主食まで厳選。忙しい毎日の救世主になる、活用レシピをお届けします。
【和洋のマリアージュ】ブリの麺つゆバターソテー
ブリの照り焼きとバターソテーのいいところ取りをした、ごはんが止まらない一品。味つけはバターと麺つゆだけと、とてもシンプルですが、バターのコクとだしの香りが合わさることで、奥行きのある本格的な味わいに仕上がります。料理初心者さんでも失敗知らずで、ごちそう感が演出できますよ。
ブリの麺つゆバターソテー
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
塩 少々
コショウ 少々
小麦粉 小さじ 2
白ネギ 1/2本
シシトウ 4本
麺つゆ(ストレート) 大さじ 1.5
サラダ油 小さじ 2
バター 10g
【下準備】
1、ブリの両面に塩を振って10分置き、水分を拭き取る。さらにコショウ少々を振り、薄く小麦粉をからめる。
2、白ネギは長さ5cmに切る。シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を薄くひき、白ネギとシシトウを炒める。白ネギは焼き色がついたら、シシトウは色が鮮やかになったらそれぞれ取り出す。
2、(1)のフライパンにバターを加え、ブリを両面色よく焼き、いったん取り出しておく。
3、(2)のフライパンに麺つゆを加え、強火にかける。少し煮詰まったら、ブリを戻し入れてからめる。
4、器にブリを盛り、(1)の白ネギとシシトウを添える。
【材料】（2人分）
ブリ(切り身) 2切れ
塩 少々
コショウ 少々
小麦粉 小さじ 2
白ネギ 1/2本
シシトウ 4本
麺つゆ(ストレート) 大さじ 1.5
サラダ油 小さじ 2
バター 10g
【下準備】
1、ブリの両面に塩を振って10分置き、水分を拭き取る。さらにコショウ少々を振り、薄く小麦粉をからめる。
2、白ネギは長さ5cmに切る。シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を薄くひき、白ネギとシシトウを炒める。白ネギは焼き色がついたら、シシトウは色が鮮やかになったらそれぞれ取り出す。
2、(1)のフライパンにバターを加え、ブリを両面色よく焼き、いったん取り出しておく。
3、(2)のフライパンに麺つゆを加え、強火にかける。少し煮詰まったら、ブリを戻し入れてからめる。
4、器にブリを盛り、(1)の白ネギとシシトウを添える。
■パパッと一皿！ 麺つゆを使った【おかず】レシピ4選
鶏むね肉のスティック唐揚げ
パサつきがちな鶏むね肉も、麺つゆを揉み込んで下味をつけることで、しっとりジューシーな仕上がりに。だしの旨みが肉の繊維にしみ込み、噛むほどに深い味わいが広がります。火の通りが早いスティック状なら、少ない油でカリッと揚げ焼きできるのもうれしいポイント。
ナスとカニカマのお浸し
手間のかかる揚げ出しナスを、麺つゆでスマートにアレンジしましょう。素揚げしたナスの油を切ってから、麺つゆに浸すことで、ジュワッと味がしみ渡ります。彩りのカニカマも一緒に素揚げすれば、食感にアクセントが生まれて満足感アップ。冷やしてもおいしいので、作り置き副菜にもぴったりです。
麺つゆで簡単！ 小松菜と油揚げの煮浸し
煮浸しの味がなかなか決まらない…という方は、ぜひ麺つゆを頼ってみて！ 少量の砂糖を加えてコクをプラスするのが、料亭風に仕上げる隠し技です。だしをたっぷり吸った油揚げが、小松菜の爽やかな苦味を包み込みます。野菜が苦手な子どもでも食べやすい、やさしい甘口の副菜です。
さば缶と麺つゆを使った簡単時短のアレンジレシピ
サバのみそ煮缶と乾物を組み合わせた、ストック食材でできるレスキューレシピです。サバ缶の濃厚な甘みを、麺つゆのキリッとしただしが引き締め、バランスの良い煮物になります。あと1品ほしいとき、包丁いらずでサッと作れるので、覚えておくと重宝しますよ。
■簡単で満足！ 麺つゆを使った【主食】レシピ3選
麺つゆで本格！ 鶏だしの冷やしつけ麺
麺つゆをベースに、ささ身のゆで汁を合わせることで、お店のような鶏だしの旨みを再現。ショウガやニンニクを効かせたつけ汁は、食欲をそそる香りがたまりません。冷やした中華麺に、旨みたっぷりのつけ汁がよくからみ、おかわり必至のおいしさです。
キノコの和風パスタ
バターとニンニクでソテーしたキノコに、仕上げの麺つゆをからめるだけで完成です。麺つゆに含まれるかつおや昆布の風味が、キノコの旨みと相性抜群。エリンギ、マッシュルームなど、お好みのキノコでアレンジ自在。パパッと済ませたい日のひとりランチにも最適です。
時短で簡単！ サラダうどん 冷凍うどんと麺つゆを使った人気レシピ
冷凍うどんを活用した、火を使わないスピードレシピです。麺つゆをかけるだけのシンプルさですが、瓶詰めのナメタケをトッピングすることで、旨みととろみが加わり満足度が格段に上がります。たっぷりの生野菜と一緒に、さっぱりと召し上がれ。
■麺つゆを使いこなして、毎日の料理をもっと手軽に
「あれこれ調味料を合わせる時間がない！」そんな時こそ、麺つゆの出番です。だしのベースが整っているから、バターやオイル、スパイスを加えるだけで、和洋を問わない多彩な料理に生まれ変わります。
ご紹介したレシピを参考に、賢く、おいしく、時短を叶える麺つゆマジックをぜひ体験してみてくださいね。
(ともみ)