ブリの麺つゆバターソテー【材料】（2人分）ブリ(切り身) 2切れ塩 少々コショウ 少々小麦粉 小さじ 2白ネギ 1/2本シシトウ 4本麺つゆ(ストレート) 大さじ 1.5サラダ油 小さじ 2バター 10g【下準備】1、ブリの両面に塩を振って10分置き、水分を拭き取る。さらにコショウ少々を振り、薄く小麦粉をからめる。2、白ネギは長さ5cmに切る。シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。【作り方】1、フライパンにサラダ油を薄くひき、白ネギとシシトウを炒める。白ネギは焼き色がついたら、シシトウは色が鮮やかになったらそれぞれ取り出す。2、(1)のフライパンにバターを加え、ブリを両面色よく焼き、いったん取り出しておく。3、(2)のフライパンに麺つゆを加え、強火にかける。少し煮詰まったら、ブリを戻し入れてからめる。4、器にブリを盛り、(1)の白ネギとシシトウを添える。