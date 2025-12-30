¡ÚDARK MOON¡ÛJapan Premiere¤Ë¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢À¶¿åÂçÅÐ¡¢ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¾®³Þ¸¶¿Î¡¢ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¾åÂ¼Í´æÆ¡¢ENHYPENÅÐÃÅ¡ª
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¡ØDARK MOON -¹õ¤Î·î: ·î¤Îº×ÃÅ-¡Ù¤ÎJapan Premiere¤¬³«ºÅ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ø¥êÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥¤¥¢¥óÌò¡¦À¶¿åÂçÅÐ¡¢¥¸¥ÎÌò¡¦ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¥½¥í¥óÌò¡¦¾®³Þ¸¶¿Î¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¦ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¥¸¥ã¥«Ìò¡¦¾åÂ¼Í´æÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëENHYPEN¤¬¤³¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¡¢ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ªÆÏ¤±¡£
ENHYPEN¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿HYBE¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡Ø¹õ¤Î·î¡§·î¤Îº×ÃÅ¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¡£2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢1ÏÃ¡¦2ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢¥Ø¥êÌò¤Î¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥¤¥¢¥óÌò¡¦À¶¿åÂçÅÐ¡¢¥¸¥ÎÌò¡¦ÃçÂ¼½¡¸ç¡¢¥½¥í¥óÌò¡¦¾®³Þ¸¶¿Î¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¦ÅÚ´ôÈ»°ì¡¢¥¸¥ã¥«Ìò¡¦¾åÂ¼Í´æÆ¤È¡¢¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤ëENHYPEN¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡ª¡¡Japan premiere¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¡¢¸ÍÃ«¡¢À¶¿å¡¢ÃçÂ¼¡¢¾®³Þ¸¶¡¢ÅÚ´ô¡¢¾åÂ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ENHYPEN¤¬ÅÐÃÅ¡£¹ë²ÚÅÐÃÅ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÁÔ´Ñ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤È´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°õ¾Ý¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¡£¸ÍÃ«¤Ï¼«¿È¤¬±é¤¸¤ë¡ã¥Ø¥ê¡ä¤ò¡¢²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢ÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ã¥Ø¥ê¡ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿HEESEUNG¤ÏMC¤«¤é¡Ö¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ã¥Ø¥ê¡ä¤Ï¼þ¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬½ÐÍè¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼«Ê¬¤¬Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤¬¡ÊHEESEUNG¤¬¡Ë¤½¤¦¸«¤¨¤ë¡ÊÍ¥¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ã¥¤¥¢¥ó¡ä¤ò±é¤¸¤ëÀ¶¿å¤Ï¡¢7¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÇ¯Îð¤¬Èæ³ÓÅª¾å¤Ê¡ã¥¤¥¢¥ó¡ä¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¸ì¤ë¡£³§¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆÃ¹¶ÂâÄ¹Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¡¢²øÎÏ¤Ê¤Î¤Ç²¿¤Ç¤â»ý¤Æ¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¡ã¥¤¥¢¥ó¡ä¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿JAY¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤è¤ê¤âÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢ÏÓÁêËÐ¤ò¤¹¤ë¤È¶¯¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ÏÓÁêËÐ¤¬Ëü¹ñ¶¦ÄÌ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SUNGHOON¤«¤éJAY¤ÏÀÎ¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÃçÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡ã¥¸¥Î¡ä¤ò¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯Í¥¤·¤¯¡¢µ¤ÇÛ¤ê¾å¼ê¤À¤ÈÀâÌÀ¡£JAKE¤Ï¼«Ê¬¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤À³Ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²Ð¤òÁà¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡ã¥¸¥Î¡ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò²¹¤á¤é¤ì¤ë¡£Ìµ¿ÍÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â²Ð¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ã¥½¥í¥ó¡ä¤ò±é¤¸¤ë¾®³Þ¸¶¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¬Âç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ³°¤Î¿Í´Ö¤ËÉÔ°¦ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È²òÀâ¡£
¹¹¤Ë¡¢¡ã¥½¥í¥ó¡ä¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£SUNGHOON¤â1ÏÃ¤ò¸«¤¿ºÝ¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¿µ½Å¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤â¼«¿È¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÅÚ´ô¤¬±é¤¸¤¿¡ã¥·¥ª¥ó¡ä¤ÏÂ¾¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£SUNOO¤â¡ã¥·¥ª¥ó¡ä¤ÏËÍ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ã¥¸¥ã¥«¡ä¤ò±é¤¸¤¿¾åÂ¼¤Ï¡¢³§¤è¤êÇ¯²¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤¬¡¢Ê¬ÀÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¥¯¡¼¥ë¤ÊÃË¤Î»Ò¤À¤È»×¤¦¤È²òÀâ¡£JUNGWON¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤±¤ì¤Ð¡¢Ä«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿²Ë·¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¤È¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌ¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜÆü¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¡ã¥Î¥¢¡ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÂ¼¤Ï¡¢±Æ¤òÁà¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢´Å¤¨¾å¼ê¡£¡ã¥¸¥ã¥«¡ä¤È¡ã¥Î¥¢¡ä¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£NI-KI¤Ï¡¢¥Î¥¢¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢JAY¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌëÃæ¤Ë¶Ã¤«¤»¤¿¤¤¡Ä¤È¸ì¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÜ¸µ¤¬¼«Ê¬¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¼çÂê²Î¤ÎÏÃÂê¤Ø¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØOne In A Billion ¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡Ù¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØCRIMINAL LOVE¡Ù¤È¡ØFatal Trouble¡Ù¤Î2¶Ê¤òÏÃ¿ôËè¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¡ØOne In A Billion ¡ÊJapanese Ver.¡Ë¡Ù¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤¿¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¿·¶Ê¡£¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡¢¸ý¡¹¤Ë ¡É¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¡É ¤È´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
JAY¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¶Ê¤À¤¬¡¢Japanese Ver.¤¬¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤È°ì½ï¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°Ù¤Ëºî¤é¤ì¤¿¶Ê¤À¤±¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎOP¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©¡¡¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¼Í¥¿Ø¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤Î
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤¯¡¢OP¤Î¥µ¥Ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ²Î»ì¤¬Æþ¤ë¤È¤³¤í¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¡ª¡¡±ÇÁü¹þ¤ß¤Ç°ìÈÖ¤·¤Ó¤ì¤¿¡ª¡¡¤ÈÂç¶½Ê³¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¡£ËÜÆü·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤«¤é¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈENHYPEN¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¹¢¤Î¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¡£À¼Í¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¢¤ÏÌ¿¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ENHYPEN¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢NI-KI¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌÃÊÁ¤Î¿å¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¸ÍÃ«¤«¤é¤ÏÊÌ¤Î¼ÁÌä¤¬¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÂÎ¤¬Èè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸ÍÃ«¤Ï¡¢ENHYPEN¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÊýË¡¤ò¼ÁÌä¡£HEESEUNG¤Ï¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¡£µÙ¤à¤È¤¤Ï¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È²óÅú¡£
°ìÊý¡¢NI-KI¤«¤é¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¼ÁÌä¤¬¡£ºÇ½é¤ËÌã¤¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò½ÏÆÉ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃçÂ¼¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¸ÍÃ«¤â¡¢ÇØ·Ê¤È¤«°é¤ÁÊý¤È¤«¤Í¡Ä¤ÈÈ¿±þ¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÃçÂ¼¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ö¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡×¤È»×¤¨¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÝ¤Ë¤Þ¤À±ÇÁü¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È²óÅú¡£¹¹¤Ë¡¢º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤Ë¶¦Í¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ENHYPEN¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤³¤½¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥Ö´¶¤ò¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎÃæ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯³§¤Ç¿©»ö¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤¯²ñÏÃ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¶õµ¤´¶¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤â¤Ã¤Æ ENHYPEN ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¸ÍÃ«¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈµÒÀÊ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ENHYPEN¤ÎJUNGWON¤Ï¾å±Ç²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤·¤Æ ENHYPEN¤Ï 2026Ç¯1·î¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤ò¸ì¤êÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËJapan Premiere¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËHYBE/Project DARK MOON
