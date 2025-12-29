この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が、「【カルディ】12月の新商品✨韓国ラーメン＆カレーがおいしすぎ！チョコ好きにはたまらん限定商品も🍫」と題した動画を公開。12月に登場したカルディの新商品や限定商品を実食レビューし、その魅力やおすすめの食べ方を紹介している。



動画でなかべぇさんが特に注目したのは、ユニークなチーズや本格的なアジアングルメである。まず最初に紹介された新商品「パヴェダフィノアトリュフ」は、フランス原産の白カビタイプのトリュフ入りチーズだ。見た目を「豆腐みたいw」と表現しつつ、実食すると「想像してたよりかたかった」と意外な食感に驚きを見せた。味わいについては、トリュフの香りは控えめであるものの、程よい塩気とミルキーさが特徴で、ワインや生ハムとの相性は「最高」と絶賛した。



続いて、韓国のカップ麺「もっちりノグリ韓国風海鮮味カップ」をレビュー。この商品は電子レンジ調理に対応しており、麺がより「“もっちり”に仕上がる」進化系カップ麺であると解説した。実食したなかべぇさんは「いつもよりツルツル♪モチモチな気がする〜」とその食感を高く評価。さらに、別売りの「韓国ジャバンのり」をトッピングするアレンジも紹介し、その組み合わせを「最高」と評した。



数々の商品を紹介する中で、なかべぇさんが今回最もおすすめする商品として挙げたのが「スータイ マサマンカレー」だ。濃厚なココナッツミルクにタマリンドペーストとピーナッツが加えられた本格的な味わいで、「カレーは飲み物とはこういうことだ」とコメント。具材が大きく、鶏肉がたっぷりと入っている点も満足度が高いポイントであると語った。



動画ではこの他にも、手軽に楽しめるチョコレートフォンデュや炊き込みご飯の素など、冬の食卓を豊かにする多様な商品が紹介されており、カルディの商品の幅広さと魅力を再発見できる内容となっている。