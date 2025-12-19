中村雅俊、人気絶頂期の結婚でFC会員1万人→1800人激減 妻・五十嵐淳子とのなれ初め＆夫婦円満の秘けつ告白へ
俳優の中村雅俊が20日放送、テレビ大阪『大阪おっさんぽ 2時間スペシャル』（後6：58〜）に出演。妻で俳優の五十嵐淳子とのなれ初めや夫婦円満の秘けつを明かす。
【番組カット】大阪で貴重な4ショット！メッセ黒田＆中村雅俊＆坂上忍＆橋下徹
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田と橋下徹氏が、豪華ゲストとなんば・うめきたの注目スポットを巡りながら、視聴者プレゼントを探しに繰り出す。
黒田と橋下が、南海なんば駅前のなんば広場に到着すると、そこには今回のゲストである中村の姿が。黒田は「今回は緊張してるんですよ」と柄にもなくソワソワ。初共演の3人だが、中村は橋下の政治家としての辣腕ぶりは見ていたそうで、「客観的に外から見ていてすごい」とベタ褒め。橋下は思わず「お尻の穴がかゆくなってきた（笑）」と照れ笑いを浮かべる。
一行は「なんばマルイ」3階にある美容健康雑貨「amepla」へ。ヨガバランス開脚チェアに座る中村に、思わず黒田は「足が長いですね！」と仰天。黒田と橋下もそれぞれ気になるグッズを視聴者用プレゼントとしてチョイスする。
1977年に俳優の五十嵐淳子と結婚し、お子さんが4人いる中村だが、クリスマスシーズンはコンサートで忙しく、「プレゼントを渡したことがない」とポツリ。しかし自分は「もらうんですよ」と明かし、思わず黒田は「最低やな！」とツッコむ。
また、続いて一行は法善寺横丁へ向かい、水掛不動尊を参拝。有名な「夫婦善哉」へ。中村が夫婦円満の秘けつやなれ初めを赤裸々に語る。人気絶頂期に周囲の反対を押し切って結婚したものの、当時1万人いたファンクラブ会員が1800人まで激減し、「裏切り者 雅俊 結婚」という見出しがスポーツ紙を飾ったそう。「（その記事を）まだ取ってあります」と不敵に笑う中村に、黒田は「執念深い性格ですね」と大笑いする。
このほか、坂上忍がゲストとして出演する。
【番組カット】大阪で貴重な4ショット！メッセ黒田＆中村雅俊＆坂上忍＆橋下徹
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有がはじめとしたクセの強いおっさんたちとともに大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田と橋下徹氏が、豪華ゲストとなんば・うめきたの注目スポットを巡りながら、視聴者プレゼントを探しに繰り出す。
一行は「なんばマルイ」3階にある美容健康雑貨「amepla」へ。ヨガバランス開脚チェアに座る中村に、思わず黒田は「足が長いですね！」と仰天。黒田と橋下もそれぞれ気になるグッズを視聴者用プレゼントとしてチョイスする。
1977年に俳優の五十嵐淳子と結婚し、お子さんが4人いる中村だが、クリスマスシーズンはコンサートで忙しく、「プレゼントを渡したことがない」とポツリ。しかし自分は「もらうんですよ」と明かし、思わず黒田は「最低やな！」とツッコむ。
また、続いて一行は法善寺横丁へ向かい、水掛不動尊を参拝。有名な「夫婦善哉」へ。中村が夫婦円満の秘けつやなれ初めを赤裸々に語る。人気絶頂期に周囲の反対を押し切って結婚したものの、当時1万人いたファンクラブ会員が1800人まで激減し、「裏切り者 雅俊 結婚」という見出しがスポーツ紙を飾ったそう。「（その記事を）まだ取ってあります」と不敵に笑う中村に、黒田は「執念深い性格ですね」と大笑いする。
このほか、坂上忍がゲストとして出演する。