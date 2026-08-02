「株主優待のおかげで、年間約20万〜30万円の節約はできていると思います」【写真】達人が伝授、30万円以下で購入できる「注目の株主優待」こう語るのは主婦投資家のみさむーさん。株主優待とは、企業が株主に感謝して各種特典を提供する制度。自社製品をはじめ、割引券やサービス券、食品や日用品、QUOカードなど優待内容は多岐にわたる。外食・買い物・交通費まで優待が大活躍「投資対象としているのは身近で利用する優待銘柄
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