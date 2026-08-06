アメリカワシントン・ポストは5日、イランへの軍事作戦でミサイル不足が深刻化していることをめぐり、トランプ大統領がヘグセス国防長官に不満をあらわにしたと報じました。ワシントン・ポストは5日、情報筋の話としてアメリカ軍のミサイル備蓄の不足が深刻化しているとした上で、イランへの大規模攻撃を見送る要因になっていると報じました。トランプ大統領がヘグセス国防長官に「問題は解決済みだと思っていた」などと不満をぶ