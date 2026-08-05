「一度は助かった命でした。なぜ、こんなことになったのでしょうか」【画像】亡くなった大竹玖瑠美さん（22）の勤務していた店舗。爆発後は大きく倒壊しているイオンモール熊本（熊本県嘉島町）で起きた爆発に巻き込まれて亡くなった大竹玖瑠美さん（22）。彼女の母親は、声を震わせてそう話した。亡くなった大竹さんテナント店舗で働いていた大竹さんは、地震発生直後、買い物客に続いて速やかに屋外へと避難したはずだった。