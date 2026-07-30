博客来の電子書籍総合ランキングで一時、上位10作品中5作品を占めた東野圭吾さんの作品（同社提供）中央社フォーカス台湾

東野圭吾作品 台湾のネット書店ランキングで上位10位中半数を独占

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 作家・東野圭吾さんの死去が報じられ台湾の書店に追悼需要が広がった
  • 台湾EC大手・博客来で27日の中国語書籍売上が前日比50倍に達したという
  • 電子書籍ランキングでは上位100位以内に東野作品が26作品入っている
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  4. 4. NHKアナの「震え声」に心配続々
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  7. 7. 【速報】イオンモール爆発事故、死者7人に　新たに4人の死亡を確認
  8. 8. イオン会見 しつこい質問に疑問
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  10. 10. ひろゆき氏 泉氏と地域政党結成
  1. 11. 猛暑の京都・大阪 観光地が閑散
  2. 12. lululemon旗艦店 8月にオープン
  3. 13. マッサージ偽り俳優にわいせつか
  4. 14. ティモンディ高岸宏行、離婚発表
  5. 15. 熊本の猫カフェ、25頭すべて救出
  6. 16. 夫が不倫…呪おうとした妻が逆転
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  9. 19. 飲食店で「セックス」連呼 物議
  10. 20. 宮迫博之 現在のおもな収入源
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  2. 2. 生活道路の法定速度が改定で啓発
  3. 3. イオン会見 しつこい質問に疑問
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  5. 5. 猛暑の京都・大阪 観光地が閑散
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  7. 7. 池袋刺殺 死亡の男を書類送検
  8. 8. 九死に一生 爆発事故から脱出
  9. 9. 食料品消費税 高市総理が指示へ
  10. 10. 「護送中にVサイン」男2人逮捕
  1. 11. 群馬県も「副首都」に立候補　災害リスクの少なさやアクセス性など強み　すでに大阪や福岡が名乗り
  2. 12. スーパーボランティア熊本入りへ
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  4. 14. イオン熊本で起きた空白の1時間
  5. 15. 毎日ポテトで少年死亡 一体何が
  6. 16. 主配管のどこかにズレ? 爆発見解
  7. 17. 台風13号 8月上旬にかけて日本へ接近おそれ 今後“猛烈な”勢力に発達予想 ｢ドルフィン｣ の進路は？雨･風シミュレーション【台風情報】
  8. 18. 東京地検が「90分の謝罪会見」
  9. 19. 福岡県「負の遺産」残される危機
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  1. 1. lululemon旗艦店 8月にオープン
  2. 2. 「腐ってる」性加害指示で大演説
  3. 3. 爆発発生も 動物たち無事だった
  4. 4. 【速報】高市首相　熊本地震で“30人の死亡を確認”
  5. 5. 「可能な限り」悠仁さまが覚醒か
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  7. 7. イオン熊本猫カフェの猫安否不明
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  3. 13. KDDIに総務省が大臣名で行政指導
  4. 14. 食品の消費税「1％」閣議決定へ
  5. 15. イオンモール爆発で思わぬ被害も
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  10. 20. 大臣が否定も「別班」実在論再燃
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  1. 11. トランプ氏 イラン攻撃を宣言
  2. 12. KOSPI5000割れも 証券界に警戒感
  3. 13. ゼレンスキー氏 地震へ哀悼の意
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  1. 1. 【速報】イオンモール爆発事故、死者7人に　新たに4人の死亡を確認
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  7. 7. モトローラ 熊本へスマホ提供
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  10. 20. 『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が11月11日よりPrime Videoで独占配信開始
  1. 1. 広島県警 広島選手2人に居宅捜索
  2. 2. 日ハム・新庄監督 負傷していた
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  4. 4. 佐々木朗希 重症か渡米前温存か
  5. 5. バレー日本戦で…レベル低いミス
  6. 6. バレー中国戦で「心配すぎる」「ヒヤッとした」　セット頭プレーせず交代…日本選手を気遣う声
  7. 7. バレー男子NL 日本が中国を破る
  8. 8. 英古豪 26歳日本人獲得へ加速か
  9. 9. バレー日本代表 中国に逆転勝利
  10. 10. FIFA会長 W杯売却計画を撤回へ
  1. 11. FIFAがアルゼンチン代表を処分へ
  2. 12. ドイツ強豪の18歳日本人MFに衝撃
  3. 13. ぐちゃぐちゃ 熊本出身者が悲痛
  4. 14. 家宅捜索の前川 前日まで1軍練習
  5. 15. ド軍敗退を呼んだ男の行動に怒り
  6. 16. 大卒は嘘? 水原受刑者に詐称疑惑
  7. 17. 水原受刑者に「鞍替え」の過去
  8. 18. 新型ホンダPU 0.5秒詰める見込み
  9. 19. 広島カープ・矢野 3軍降格の背景
  10. 20. 井上尚弥 バム戦「慎重に評価」
  1. 1. 三山凌輝に共演者「ポカン状態」
  2. 2. NHKアナの「震え声」に心配続々
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  4. 4. 楽しんご 渡邊渚への暴言に批判
  5. 5. ティモンディ高岸宏行、離婚発表
  6. 6. 宮迫博之 現在のおもな収入源
  7. 7. ライセンス井本 子に重度の障害
  8. 8. 三山に「共演NG必要ない」見解も
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  2. 12. 有名アナの現地取材に批判の声
  3. 13. 中森明菜と小泉今日子の真の関係
  4. 14. 佐藤被告に下される判決の懸念点
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  9. 19. イオン 7人死亡、安否確認完了
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  1. 1. 夫が不倫…呪おうとした妻が逆転
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  3. 3. 飲食店で「セックス」連呼 物議
  4. 4. 仕送りして 母親の通帳見て絶句
  5. 5. 森香澄の最新ビジュ解禁に反響
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