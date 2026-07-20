カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。IKEAの商品は、全アイテムの20〜25%くらいが毎年入れ替わるといわれています。定番化しなかった商品はどんどん廃盤になっていく弱肉強食の世界です。僕も以前、「IKEAのおすすめ品」を紹介するブログ記事を書いたことが