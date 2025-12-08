À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡¢½é¸øÈ½¤Ç¤Î¡È¤Ò¤È¸À¡É¤Ë¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥óÈáÄË¤â»öÌ³½êÂÐ±þ¤Ë»Ä¤ë¡È´õË¾¡É
¡¡12·î8Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤Î½é¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶¿å¿ÒÌé¤ÎÂáÊá¸å¤Ë¡ÖÅÜ¤ê¥Þ¡¼¥¯¡×Åê¹Æ¤·¤¿¡È·»µ®Ê¬¡É¾¾ÅÄæÆÂÀ
À¶¿å¿ÒÌé¤¬Ë¡Äî¤ÇÊü¤Ã¤¿¡È¤Ò¤È¸À¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æº£Ç¯9·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±·î22Æü¤ËÅìµþÃÏºÛ¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡È¼ç¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Î´ËÏÂ¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡É¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡À¶¿å¤ÏÃÎ¿Í¤«¤éÂçËã¤ò¹ØÆþ¤·»ÈÍÑ¡£°ãË¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«²ü¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¶¿å¤Î·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¡£
¡Ö¾°Ìï¤µ¤ó¤ÏÀ¶¿å¤µ¤ó¤ÎÊÝ¼á¸å¤«¤éÆ±µï¤·´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾°Ìï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï9·î24Æü¤ËÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡È»à¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Ë´é¸þ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÈËÜÅö¤ËÈà¤Ïµã¤¤¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¡ØËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡É¤ÈÀâÌÀ¡£À¶¿å¤µ¤ó¼«¿È¤â¡ÈÂçËã¤ÏÆóÅÙ¤È»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡É¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡È¼å¤µ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿À¶¿å¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤À¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉéÃ´¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¡ÈÂçËã»ÈÍÑ¡É¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ë¡Äî¤ÇÏÃ¤·¤¿¡È¤¢¤ë¤Ò¤È¸À¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÌò¼Ô¤Ï1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÈÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤â°ìÈÌ¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÐÍ¥¶È¤ò¼¤á¤ë·èÃÇ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Õ¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤Î¸ùÀÓ¤ä±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½¤ì¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤«¤éÈà¤Î¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡À¶¿å¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡ÈÀ¶¿å¿ÒÌé¡É¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ê¡¢Âà½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÀ¶¿å¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÐÍ¥Éüµ¢¤¬²ÄÇ½¤«ÈÝ¤«¤ÏÈà¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ù¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¤µ¤ó¤Ï¡¢À¶¿å¤µ¤óÂáÊá¤«¤é¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿10·î¾å½Ü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ôº£¸å¤â¤É¤¦¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂáÊá¤Î»þÅÀ¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤ò¤¹¤ë»öÌ³½ê¤â¤¢¤ëÃæ¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎÈ¯¿®¤ò¸«¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»öÌ³½ê¤ÏÈà¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤ÀÇÐÍ¥¶È¤òÄü¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¤Ç¤¹¤·¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤Ï¾Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À¶¿å¤¬ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤ëÆü¤Ï¡½¡½¡£