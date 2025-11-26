日本酒、日本茶、苺…選び抜かれた国産素材をつかった限定チョコレートコレクション「奏 -KANADE-」が登場
メリーチョコレートから、国産素材の銘柄・産地にこだわり、選び抜かれた素材と世界が認めた技術が奏でるチョコレートのハーモニーを表現した「奏-KANADE-」が登場。
本シリーズを監修するのは、2019年にサロン・デュ・ショコラ パリにて「世界の優秀なショコラティエ100」に選ばれ、その中からさらに「最高のショコラティエ賞」を受賞した、大石茂之トップショコラティエ。
今年新しく登場するのは、近年ユネスコ無形文化遺産にも登録された「伝統的酒造り」に着目した、「日本の酒」シリーズ。日本各地の酒蔵で受け継がれてきた伝統的な酒造りの技術と、世界が認めたショコラティエの技術が融合し、日本酒の新たな魅力を引き出すチョコレートが誕生。
また、例年好評の、日本各地の厳選した素材を使用したシリーズも展開。「しもきた茶苑 大山」の茶師十段 大山拓朗氏が『奏』のために特別に合組（ブレンド）したオリジナル抹茶を使用した日本茶シリーズ、あまおう苺やとちあいか等の国産苺を使用したシリーズも。
日本の酒コレクション
9個入：1,620円
「日本酒」や「焼酎」、「泡盛」など日本の様々なお酒とチョコレートを組み合わせています。ショコラティエのこだわりが詰まったひと箱。
日本酒トリュフ
5個入：1,080円
日本酒とチョコレートのマリアージュが楽しめるひと箱。３種類のチョコレートと、それぞれに合う日本酒を厳選し、味わい深いトリュフに仕立てています。
日本茶コレクション
9個入：1,620円
茶師十段が奏のために合組（ブレンド）した抹茶や上林金沢茶舗の加賀棒茶®など、6種類の日本茶の味わいをチョコレートと合わせたコレクション。
抹茶トリュフ
5個入：1,080円
「しもきた茶苑 大山」の茶師十段 大山拓朗氏が奏のために合組（ブレンド）した抹茶が香る、口どけなめらかなトリュフ。抹茶の甘味とほのかな苦みを存分に楽しめます。
日本茶タブレット
48g（12枚）入：972円
茶師十段が奏のために合組（ブレンド）した抹茶や上林金沢茶舗の加賀棒茶®を使用し、タブレットチョコレートに仕立てています。
国産苺コレクション
9個入：1,620円
「あまおう苺」や「とちあいか」、「紅ほっぺ」など日本各地の国産苺を、それぞれ一番美味しく味わえる組み合わせでチョコレートに仕立てた苺づくしのひと箱。
国産苺タブレット
48g（12枚）入：972円
さまざまな種類の苺を相性の良いチョコレートと合わせてタブレットに。苺好きにはたまらない、品種による香りや味わいの違いを楽しめます。
奏コレクション
15個入：2,700円
ひと箱で「日本酒」、「日本茶」、「国産苺」の味わいが楽しめる、贅沢なアソートボックス。
バレンタイン限定コレクション「奏 -KANADE-」を、2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約を開始（商品は1月中旬より順次出荷予定）。また、2026年1月上旬より全国百貨店・量販店の対象店舗で販売を予定。