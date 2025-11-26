日本酒、日本茶、苺…選び抜かれた国産素材をつかった限定チョコレートコレクション「奏 -KANADE-」が登場

メリーチョコレートから、国産素材の銘柄・産地にこだわり、選び抜かれた素材と世界が認めた技術が奏でるチョコレートのハーモニーを表現した「奏-KANADE-」が登場。

本シリーズを監修するのは、2019年にサロン・デュ・ショコラ パリにて「世界の優秀なショコラティエ100」に選ばれ、その中からさらに「最高のショコラティエ賞」を受賞した、大石茂之トップショコラティエ。

今年新しく登場するのは、近年ユネスコ無形文化遺産にも登録された「伝統的酒造り」に着目した、「日本の酒」シリーズ。日本各地の酒蔵で受け継がれてきた伝統的な酒造りの技術と、世界が認めたショコラティエの技術が融合し、日本酒の新たな魅力を引き出すチョコレートが誕生。

また、例年好評の、日本各地の厳選した素材を使用したシリーズも展開。「しもきた茶苑 大山」の茶師十段 大山拓朗氏が『奏』のために特別に合組（ブレンド）したオリジナル抹茶を使用した日本茶シリーズ、あまおう苺やとちあいか等の国産苺を使用したシリーズも。

日本の酒コレクション

9個入：1,620円

「日本酒」や「焼酎」、「泡盛」など日本の様々なお酒とチョコレートを組み合わせています。ショコラティエのこだわりが詰まったひと箱。

日本酒トリュフ

5個入：1,080円

日本酒とチョコレートのマリアージュが楽しめるひと箱。３種類のチョコレートと、それぞれに合う日本酒を厳選し、味わい深いトリュフに仕立てています。

日本茶コレクション

9個入：1,620円

茶師十段が奏のために合組（ブレンド）した抹茶や上林金沢茶舗の加賀棒茶®など、6種類の日本茶の味わいをチョコレートと合わせたコレクション。

抹茶トリュフ

5個入：1,080円

「しもきた茶苑 大山」の茶師十段 大山拓朗氏が奏のために合組（ブレンド）した抹茶が香る、口どけなめらかなトリュフ。抹茶の甘味とほのかな苦みを存分に楽しめます。

日本茶タブレット

48g（12枚）入：972円

茶師十段が奏のために合組（ブレンド）した抹茶や上林金沢茶舗の加賀棒茶®を使用し、タブレットチョコレートに仕立てています。

国産苺コレクション

9個入：1,620円

「あまおう苺」や「とちあいか」、「紅ほっぺ」など日本各地の国産苺を、それぞれ一番美味しく味わえる組み合わせでチョコレートに仕立てた苺づくしのひと箱。

国産苺タブレット

48g（12枚）入：972円

さまざまな種類の苺を相性の良いチョコレートと合わせてタブレットに。苺好きにはたまらない、品種による香りや味わいの違いを楽しめます。

奏コレクション

15個入：2,700円

ひと箱で「日本酒」、「日本茶」、「国産苺」の味わいが楽しめる、贅沢なアソートボックス。

バレンタイン限定コレクション「奏 -KANADE-」を、2025年12月23日（火）よりメリーチョコレート公式オンラインショップで予約を開始（商品は1月中旬より順次出荷予定）。また、2026年1月上旬より全国百貨店・量販店の対象店舗で販売を予定。