°æ¾åÂó¿¿¤¬Å·¿´ÅÝ¤·¤¿¡ª13¥«·î¤Ö¤êÀ¤³¦²¦ºÂÉüµ¢¡¡¾°Ìï¤âÀ¼¸Ï¤é¤·¸å²¡¤·¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥×¥é¥¤¥É¡É¼¨¤·¤¿¡ª
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡Å·¿´¤òÅÝ¤·¤¿¤¾¡ªÁ°WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤òÈ½Äê3¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°42ÀïÌµÇÔ¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤Ë¸ø¼°Àï½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó13¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¥³¡¼¥ë¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤Î·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ï2¿Í¤¬116¡¼112¡¢1¿Í¤¬117¡½111¤ÈÂó¿¿¤¬3¡½0¤Ç´°Á´¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£Å·¿´Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£ºÆ¤Ó·»Äï¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¡£¡ÖÎý½¬¤Èµ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤Æ¤¿¡£º£¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖÂó¿¿¡Á¡×¤ÎÀ¼±ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Âè1R¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡ÖÆá¿ÜÀî¡Á¡×¡ÖÂó¿¿´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡×¡ÖÅ·¿´¡Á¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤ÁûÁ³¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅ·¿´¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤¿Âó¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÅ·¿´¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´éÌÌ¤Ë¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2R¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅ·¿´¤Î¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Âó¿¿¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£½øÈ×¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ·¿´¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥ª¡Á¤Ã¡ª¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4R¤ËÆþ¤ë¤È¡ÖÂó¿¿¥³¡¼¥ë¡×¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢À¼±ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¹¶Àª¡£µ÷Î¥¤òµÍ¤á¶¯Îõ¤Ê±¦¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥»¥³¥ó¥É¤«¤é·»¡¦¾°Ìï¤Î¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¸«¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¥¸¥ã¥Ö¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÆ°¤¤Ë¤â¥¥ì¤¬Áý¤·¤¿¡£Âè4R½ªÎ»¸å¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ï3¼Ô¤È¤â¡Ö38¡½38¡×¡£¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÏÂó¿¿¥Ú¡¼¥¹¡£Âè6R½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Î²óÅ¾¤ò¾å¤²¥ê¥ó¥°¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£Âè8R¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¡ÖÂó¿¿¥³¡¼¥ë¡×¤¬²ñ¾ì¤òÊ¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Æ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¹¶Àª¤ò³Ý¤±¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ï76¡½76 ¡¢77¡½75¡¢78¡½74¤ÈºÇÂç4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å·¿´¤¬ÊÑÂ§¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥¬¡¼¥É¤ÇÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Âó¿¿¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤µ¤Ð¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÂè11R¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÅ·¿´¤Ë¹¶·â¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤º¡£¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿Âó¿¿¤¬¡¢ÌµÇÔ¤ÎÅ·ºÍ¤Ë½é¹õÀ±¤òÉÕ¤±¡¢²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡ÖÂó¿¿¥³¡¼¥ë¡×¡£À¼¤ò¸Ï¤é¤·¥»¥³¥ó¥É¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿·»¡¦¾°Ìï¤â´¿´î¤ÎÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¡¢Æ±¤¸¡È95Ç¯À¤Âå¡É¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤ÆÀ¤³¦²¦ºÂ¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î´ÙÍî¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£°ì»þ¤Ï°úÂà¤âÆ¬¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÌó1¥«·î¸å¡£·ý¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢IBF²¦ºÂ¤òºÆµ¯¥í¡¼¥É¤ËÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ØÉñ¤¤¤³¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Å·¿´¤È¤ÎWBC²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ·¿´¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐ¡¢¾¡¤Ä¤«¤é¡×¡£À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î·»¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤âÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤ËÁÊ¤¨¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ë¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¾°Ìï¤«¤é¤ÏÅ·¿´¤ÈÆ±¤¸º¸¹½¤¨¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Éã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡Öº£²ó¤Ï¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Û¤ÉÎý½¬¤«¤é¼«¿È¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÅ·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤ÇÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È4ËÜºÆÅý°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ø¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÍèÇ¯5·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë¾°ÌïvsÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡ËÀï¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÄé¤ÈºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¡ÈÅ·¿´¤Ë½é¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿ÃË¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£