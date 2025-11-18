セシールから新作が登場中♡冬の乾燥対策にぴったりの保湿インナー
冬の肌乾燥が気になる季節に、セシールから「しっとり保湿インナー」が登場♡老舗日本酒ブランド・菊正宗の化粧水を特殊加工で生地に閉じ込め、着るだけで潤いをプラス。キャミソール、ノースリーブ、3分袖、8分袖の4タイプから選べ、天然素材や暖かさだけでは叶えられなかった新しい冬インナー体験をお届けします。価格は税込2,189円～。
冬の乾燥対策に！しっとり保湿インナーとは
「しっとり保湿インナー」は、肌が乾燥しやすい冬にぴったりの機能性インナー。
発熱インナーや綿混素材だけでは物足りない大人女性の声を反映し、老舗酒蔵・菊正宗の化粧水を生地に施すことで、着るだけで潤いを与えます。
滑らかで窮屈感の少ない素材と光沢のある縫製で、肌触りと見た目の両方にこだわった新しい冬インナーです。
全4タイプで選べる♪デイリーに使いやすいインナー
しっとり保湿インナー（キャミソール）
キャミソール（UE-1765）：ストラップ共生地、ベーシックで着回し◎ 価格：2,189円（税込）。
しっとり保湿インナー(ノースリーブ)
ノースリーブ（UE-1766）：シンプルで重ね着しやすい 価格：2,189円（税込）。
しっとり保湿インナー(3分袖)
3分袖（UE-1767）：適度な衿開きで単品でも着やすい 価格：2,189円（税込）。
しっとり保湿インナー(8分袖)
8分袖（UE-1768）：袖からインナーが見えにくくアウターに最適 価格：2,189円（税込）。
カラーはブラック、ブラウニッシュグレー、シルクローズ、サイズはS～3L展開。洗濯表示もチクチクせず快適です♡
抽選で菊正宗化粧品セットも当たる♪
キャンペーン期間中（2025年9月30日～11月30日）、対象インナーを含む5,000円（税込）以上の購入で抽選10名に、菊正宗の化粧水・乳液・クリームの3点セットをプレゼント♡
期間中のご注文伝票ごとに抽選され、12月下旬に発送。冬の乾燥対策と一緒に、嬉しいギフトチャンスも楽しめます。
セシールの保湿インナーで潤う冬を♡
セシールの「しっとり保湿インナー」は、キャミソール、ノースリーブ、3分袖、8分袖の全4タイプで、冬の肌乾燥に寄り添う新しい冬インナー♡
老舗菊正宗の化粧水を生地に施すことで、着るだけでしっとり肌に。価格は税込2,189円～で、抽選で化粧品セットも当たるキャンペーンも実施中。
乾燥対策と快適さを両立する冬インナーで、毎日をもっと心地よく過ごして♪