この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「スッキリンお片付けチャンネル」が、YouTubeに「「これじゃ結婚できない…」突然動けなくなった花嫁の秘密の汚部屋を全力でお片付けしました！【汚部屋清掃】」と題した動画を公開。結婚を機に退去する部屋がゴミで溢れ、自分ではどうすることもできなくなったという女性からのSOSに応える様子を紹介した。



依頼者は30代の女性。結婚を機にパートナーの元へ移り住むため、現在住んでいる部屋を3日後には退去しなければならないという切迫した状況であった。しかし、部屋は長年溜め込んだ物で溢れ、足の踏み場もない「汚部屋」と化していた。女性は「もともと片付けや物を捨てることが苦手だった」と語る。約10年住むうちに物は増え続け、さらに約2年前から体調を崩して休職。身体が思うように動かなくなり、片付けができない状態に陥ってしまったという。



動画では、このような「やらなければいけないのに、体が動かない」状態を、心理学用語で「認知的過負荷」であると解説。頭の中の処理能力が限界を超え、判断力が落ちたり、無気力になったりする状態だと指摘した。物が溜まることや部屋が散らかってしまうことは、決して特別なことでも恥ずかしいことでもなく、心身の不調が原因で誰にでも起こりうることなのである。



依頼者はこの部屋の状態を婚約者にも打ち明けられず、「悲惨な状態だから来ないで」と伝え、一人で悩みを抱え込んでいたという。専門家であるスッキリンのスタッフが手際よく部屋を片付けていくと、見違えるように綺麗になった。この劇的な変化を目の当たりにした依頼者は、涙ながらに感謝を述べた。心や体の不調で片付けに悩んでいる場合、一人で抱え込まず専門家の力を借りるのも一つの有効な選択肢と言えるだろう。