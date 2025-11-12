しなやかに、速乾で。毎日に寄り添うロングスリーブ【ザノースフェイス】の長袖ティーシャツがAmazonに登場中‼
背中で魅せる、スクエアロゴ。着心地も、環境配慮も【ザノースフェイス】の長袖ティーシャツがAmazonに登場!
ザノースフェイスの長袖ティーシャツは、速乾性に優れたリサイクルポリエステルと、風合いのよいコットンを混紡したニット素材を使用。
コットンライクな生地がしなやかに肌に馴染み、快適な着心地を提供する。
背面には大きなスクエアロゴを、左胸には控えめなロゴを配置し、シンプルな中にも視覚的なアクセントを加えている。
日常使いはもちろん、アクティブなシーンにも対応する一枚として、機能性とデザイン性を両立した仕上がりとなっている。
