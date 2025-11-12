ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

背中で魅せる、スクエアロゴ。着心地も、環境配慮も【ザノースフェイス】の長袖ティーシャツがAmazonに登場!

ザノースフェイスの長袖ティーシャツは、速乾性に優れたリサイクルポリエステルと、風合いのよいコットンを混紡したニット素材を使用。

コットンライクな生地がしなやかに肌に馴染み、快適な着心地を提供する。

背面には大きなスクエアロゴを、左胸には控えめなロゴを配置し、シンプルな中にも視覚的なアクセントを加えている。

日常使いはもちろん、アクティブなシーンにも対応する一枚として、機能性とデザイン性を両立した仕上がりとなっている。