ミキサーなしでなめらかな舌ざわり！


ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」

身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！

サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。

一汁で栄養満点。ダイエットにもスープジャーでお弁当にもおすすめのスープレシピをご紹介します。

※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。

■ミキサーなしでなめらかな舌ざわり！　鶏ももとじゃがいもの豆乳ポタージュ

【調理法：レンジ】

鶏ももとじゃがいもの豆乳ポタージュ


材料（1〜2人分）

仕上げに黒こしょうをふるのがおすすめ


鶏もも肉…150g（小さめに切る）

玉ねぎ…1/2個（小さめに切る）

じゃがいも…150g（小さめに切る）

Ａ顆粒コンソメ…大1

　水…100ml

Ｂ調製豆乳…300ml

　バター…10g

Point！

・仕上げに黒こしょうをふるのがおすすめ。

・ 具材は小さめに切れば、加熱ムラの心配なし。

作り方

1.耐熱ボウルにじゃがいも、玉ねぎ、鶏肉、Aを入れ、ラップをして8分チン。

ラップをして8分チン


2.じゃがいもを別のボウルに入れてフォークなどで軽くつぶし、に戻す。

じゃがいもを別のボウルに入れてフォークなどで軽くつぶす


3.1にBを加え、再び2分チンして混ぜる。

再び2分チンして混ぜる


やる気TIPS

調製豆乳は、甘みなどを加えたクセのなさが特徴で料理にも使いやすい。

■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。

・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。加熱時のラップの有無は作り方に入れていますが、連続で加熱する場合は1回目のみに入れ、2回目以降は「再び〜分チン」と省略しています。

著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』