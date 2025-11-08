ミキサーなしでトロリなめらか「鶏ももとじゃがいもの豆乳ポタージュ」
ご飯にもパンにも合う。カレールウ×牛乳で作る「豚ロースのカレークリームスープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■ミキサーなしでなめらかな舌ざわり！ 鶏ももとじゃがいもの豆乳ポタージュ
【調理法：レンジ】
材料（1〜2人分）
鶏もも肉…150g（小さめに切る）
玉ねぎ…1/2個（小さめに切る）
じゃがいも…150g（小さめに切る）
Ａ顆粒コンソメ…大1
水…100ml
Ｂ調製豆乳…300ml
バター…10g
Point！
・仕上げに黒こしょうをふるのがおすすめ。
・ 具材は小さめに切れば、加熱ムラの心配なし。
作り方
1.耐熱ボウルにじゃがいも、玉ねぎ、鶏肉、Aを入れ、ラップをして8分チン。
2.じゃがいもを別のボウルに入れてフォークなどで軽くつぶし、に戻す。
3.1にBを加え、再び2分チンして混ぜる。
やる気TIPS
調製豆乳は、甘みなどを加えたクセのなさが特徴で料理にも使いやすい。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・レンジは600Wで作っています。メーカーや機種により誤差が出る場合があるので、状態を見ながら調整してください。
・レンジ加熱の際のラップはふわっと軽くかけてください。加熱時のラップの有無は作り方に入れていますが、連続で加熱する場合は1回目のみに入れ、2回目以降は「再び〜分チン」と省略しています。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』